Müjde değil, sadece umut!

“Müjde vereceğiz” dediler ve Karadeniz'de 320 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervi bulduğumuzu açıkladılar.

Bu, tabii ki iyidir ama gerçekten müjde midir?

Olaya daha objektif bir gözle bakarsak, buna “Müjde” değil “Umut” dememiz gerekir. Ekonomik bir umut bu sadece…

Karadeniz'de 12 yıl önce Romanya, bizimkine yakın bir bölgede 60 milyar metreküp doğalgaz bulmuştu ama hâlâ çıkartamıyor! Çünkü kolay bir iş değil!

★★★

“Ekonomik umut” iyidir. Ama fazla hayale kapılmamak lâzım. Hele hele, Bakan Bey'inki gibi “Bu keşif Türkiye'nin eksenini değiştirecek” gibisinden çok abartılı sözler söylenmesi yanlıştır. Bu söz, aynı Bakan'ın “AKP Ay'a otoyol yapacak desek bizim millet inanır” sözüne benziyor.

Elde henüz bir şey yok. En az 6 -7 yıl daha bir şey olmayacak.

Doğalgazın çıkarılabilmesi ve işletilmesi için açılacak kuyular ve kurulacak tesisler “Hop” diye yapılacak cinsten değil. 6 -7 yıl gerekiyor.

Bulunduğu açıklanan doğalgazın 2023 yılına yetişmesi için büyük bir mucize lâzım!

★★★

Bir de şu mesele var: Tesislerin hepsi kurulup faaliyete geçse bile yılda en fazla 8-10 milyar metreküp dolayında üretim yapılabilecek.

Bu miktar, Türkiye'nin yıllık doğalgaz ihtiyacının sadece beşte biri demek. Ekonomimize katkısı 7 yıl boyunca o kadar olacak. Tabii ki bu da hiç yoktan iyidir ama neden tüm millet bütün ekonomik sıkıntılardan kurtulacakmış gibi bir hava yaratılıyor?

Eee, 2023'te seçimler var ya… Millete gaz vermek, hayal satmak gerek, öyle değil mi?

Bugüne kadar her seçim öncesinde “Doğalgaz” ya da “Petrol” müjdesi verildi.

AKP döneminde 2002 yılından bu yana 18 yılda 9 defa “Petrol bulundu” müjdeleriyle uyandık!

İşin garibi şu ki, bu doğalgaz ya da petrol müjdeleri seçimlerden sonra balon gibi uçup gitti…

Bulunduğu müjdelenen doğalgazlarla yeşeren umutları “Şeytan aldı götürdü!”

★★★

Yalnız AKP döneminde değil, hemen her devirde bu böyle oldu!

65 yıl önce Demokrat Parti lideri Adnan Menderes'in Başbakan olduğu dönemde, Menderes yanlısı Safa Kılıçlıoğlu'nun sahibi olduğu Yeni Sabah Gazetesi'nin şimdi internette şu manşeti dolaştırılıyor:

“Trakya'da zengin petrol bulundu!”

65 yıl önceki bir haber bu… Netice? Hatice!

Futbolumuz ne yazık ki ehil ellerde değil!

Zekeriya Alp'in istifası bence Türkiye Futbol Federasyonu'nun hazin haline ayna tuttu!

Zekeriya Bey'in hiç beklenmeyen bir zamanda elinin tersi ile iterek Merkez Hakem Komitesi Başkanlığı'nı bırakması ona yakışan, düzgün, dürüst bir davranıştı.

Alp, Futbol Federasyonu Başkanı işadamı Nihat Özdemir'in oyuncağı olmadı!

Özdemir'in, kendi kararıyla değil, tepeden talimatlar alarak Futbol Federasyonu'nu yönettiği biliniyordu. Bu defa da yine muhtemelen aldığı talimat sonucu, Merkez Hakem Komitesi'nden kelle istedi. Bununla kalmadı, bazı yandaş hakemlerin de, hak etmedikleri halde terfi ettirilmesini talep etti.

Beşiktaşlı eski millî futbolculardan olan Zekeriya Alp, adam gibi adam olduğunu gösterdi ve “Ben hiç kimsenin kellesini vermem. Merkez Hakem Komitesi (MHK) Başkanlığı'nı alın başınıza çalın!” dercesine, hiç tereddüt etmeden istifasını verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanlarından Mustafa Kemal Ulusu, 14 ay önce göreve başlayan Zekeriya Alp'i “Dostça söylüyorum, bu görevi kabul etmesen daha iyi olur. Çünkü sen onlarla anlaşamazsın, bir süre sonra istifa etmek zorunda kalırsın. Federasyon da senin arkanda durmaz!” diye uyarmıştı, haklı çıktı!

GÜNÜN SÖZÜ

Hayatın özü hep harekettir. Sağlığınız için her gün en az 45 dakika yürümelisiniz!