Önce kafalarını yıkamaları lâzım!

Bir yalandan daima bitip tükenmeyen yalanlar doğar!

Yalan bir süre için yararlı olsa bile uzun vadede çok zararlı olur!

Yalan söyleyenler, günün birinde doğru söyleseler bile kimseyi inandıramazlar!

Korona salgınında bugün yaşadığımız durum budur!

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“Dünyada Covid-19'la mücadelede en başarılı biziz” deyip duruyorlardı… Açıklanan rakamlar dünya ortalamasına göre çok azdı… Diğer ülkeler cayır cayır yanarken, Türkiye cennet gibi gösteriliyordu!

Fakat… Yanlış bilgiler vererek lâf cambazlığı yapmakla hastalık gerilemiyor!

Vatandaşa “grip aşısını” bile temin edemeyen Sağlık Bakanlığı, vaka sayılarını 1000-1500 dolayında açıklarken, Türk Tabipleri Birliği, günlük vakaların en az 25 bin civarında olduğunu ilan edince kıyamet koptu.

En büyük tepkiyi iktidarın küçük ortağı Devlet Bahçeli gösterdi.

Sağlık Bakanı'nı hararetle savunan Bahçeli, hain olarak gördüğü Türk Tabipleri Birliği'nin kapatılmasını istedi!

Bizdeki siyaset anlayışı ne yazık ki, böyle işte!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu, neredeyse bütün suçu 65 yaş üstüne atıyor ve önlem diye hep onlara kısıtlama getiriyorlar. Oysa salgının yayılmasına büyük oranda gençlerin dikkatsizliğinin sebep olduğunu herkes biliyor.

Sağlık Bakanı Koca (119 gün sonra) gerçek vaka sayılarını açıklamak zorunda kalınca ne oldu? Suçlanan Türk Tabipleri Birliği haklı çıktı.

TTB'yi suçlayanlar ne diyecek şimdi? “Haksızlık yaptık” deyip özür dilemek cesaretini gösterecekler mi?

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Bakan Fahrettin Koca, ilk kez gerçek vaka sayılarını açıklamak zorunda kalınca, Türkiye'nin 28 bin 351 vakayla Avrupa birincisi ve dünya 4'üncü olduğu ortaya çıktı.

Meğerse ülkemiz cehenneme dönmüş de haberimiz yokmuş… Gerçek rakamları saklayıp milleti uyutuyorlarmış!

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı “Telaffuz edilen rakam hâlâ düşük!” diyor.

Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu bu kafayla salgını önleyemezler! Önce kafalarını yıkamaları (yani zihniyetlerini değiştirmeleri) gerekiyor!

Makamlar ballı börektir!

Doğruları söyleyenlerin “Vatan haini” diye suçlandığı bir ülkede yaşıyoruz.

Halimiz içler acısı… Bugüne kadar hep “Şöyle başarılıyız, böyle başarılıyız, dünyada vaka en az bizde” filan diyorlardı.

Gerçekler milletten saklanıyordu.

Ülkeyi yöneten CHP imiş gibi iktidar bütün suçları ana muhalefete yüklüyordu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, süreci iyi yönettiği algısı yaratmak için kamuoyuna eksik bilgiler veriyordu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu doğruları söylediği için iktidarın küçük ortağı Devlet Bahçeli'nin ağır ve haksız hücumlarına uğradı…

Oysa İstanbul'da en doğru rakamları İmamoğlu biliyordu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, her gün kaç kişinin “bulaşıcı hastalık” nedeniyle toprağa verildiğini, rapor halinde İmamoğlu'na bildiriyordu.

4 milyondan fazla İstanbullunun oyunu alarak yaklaşık 800 bin farkla Belediye Başkanı seçilen İmamoğlu'nun İstanbul halkına doğruları söylemek boynunun borcudur.

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Artık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ve Bilim Kurulu'nun hiçbir inandırıcılığı kalmadı.

Bugüne kadar hepimizin aklıyla alay ettiler!

O koltuklarda oturmayıp istifa etmeleri lâzım ama ederler mi? Hiç sanmıyorum!

Makamlar ballı börektir, bırakmazlar!

GÜNÜN SÖZÜ

Ülkemizdeki siyasilerin büyük sorunu, az düşünüp çok konuşmalarıdır!