Adana’yı kucakladık atağa kaldıracağız

Çukurova Kitap Fuarı için Adana'ya gittiğimizde CHP'li milletvekilleri Ayhan Barut, Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin, Burhanettin Bulut ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay, CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi ile bir araya geldik. Aslında onlar fırsat buldukça bir araya geliyor, Adana için neler yapılabileceğini aralarında konuşuyor. O sohbeti ve belirledikleri yol haritasını meslektaşlarımız Mustafa Balbay ve Serhan Asker'le birlikte dinledik. Adana'nın övünülecek çok şeyi var. Ama bu kentin bir de Kurtuluş Savaşı gazisi Yeni Adana Gazetesi var. Adana'nın işgalinden sadece 5 gün sonra bu gazete yayımlanmaya başlanıyor. Yerleri belirlenince, tren vagonunun içinde baskı yapılıyor. 102 yıldır kesintisiz olarak yayımlanan gazete 1918 yılından bu yana basın tarihimizin bir meşalesidir.

O YASADAN VAZGEÇİLMELİ

Bütçesi her ay 60 milyon lira açık veren Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarının maaşlarını kredi çekerek öderken, Başkan Zeydan Karalar'ın anlatımına göre Ocak ayından itibaren bütçe açığı kapatıldı. Belediyenin yaklaşık 4,5 milyar lira borcu bulunuyor. Belediyede 15 bin 115 kişi çalışıyordu. Bunlardan yaklaşık 1.800'ü çıkarıldı. Aslında kimsenin ekmeğiyle oynamak istemiyor ama, “Bu katır bu yükü kaldıramıyor” diyor ve Adana'da yaşayan 2,5 milyon kişiye karşı sorumlulukları olduğunu anlatıyor. İstanbul, Ankara, İzmir belediyede “Üç büyükler” olarak biliniyor. Başkan Zeydan Karalar. “Artık dört büyük olacak” görüşünde. Başkan “Belediyenin hizmet odaklı olması” gerektiğini belirtiyor ve şöyle devam ediyor: “Hizmet odaklı belediyecilik için para ve idari bazı sorunların çözülmesi gerekiyor. Belediyeler kamu aleyhine bir olumsuzluk olduğunda denetlenmeli. Bütünşehir Yasası sakat. Bu konuda şiddetle düzenlemelere ihtiyaç var. Bir an önce Bütünşehir Yasası'ndan vazgeçilmeli. İlçe belediyelerinin yetkileri genişletilmeli. Mevcut yasaya göre köyler mahalleye dönüştürüldü. Büyükşehir Yasası, köylünün, köyünde hayvan beslemesini bile yasaklıyor.” BelediyelerKanunu'nda yapılacak düzenlemeler için CHP adına yasa değişikliği çalışmalara Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katılacak.

FARK GÖRÜLECEK

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Bizim ve bizden öncekilerin farkını göstermeye Mart ayından itibaren başlayacağız” diyor. Göreve gelişlerinin birinci yılından itibaren halka “Durum bu” deyip yapacaklarınıanlatacaklarını belirtiyor ve şunları söylüyor: “Adanamızı değiştiren, dönüştüren, ulaşımdan alt yapıya, turizmden kültüre, sosyal projelere kadar çok değişik adımlarımız olacak. Adana'yı buna hazırlıyoruz. Bakın, ilk aşamada 13 kreş açacağız. Adanamız son yıllarda yatırım olmadığı için, göç veren şehir olmuştu. Yılda 63 bin kişi göçmüş. Şimdi, göç veren değil, göç alan şehir olacağız. İstihdamın ve üretimin artırılması için belediye olarak üzerimize düşeni yapacağız.”

Adana'nın en büyük ilçesi Seyhan'ın CHP'li Belediye Başkanı Akif Akay, “Nüfusumuz 850 bin ama kayıtlı 250 bin de Suriyeli var. Kayıtsızlar da eklendiğinde 350 bin Suriyeli, 60 bin Pakistan ve Afganistanlı bulunuyor. Belediyeye, bunlar için İller bankasından tek kuruş bile ödeme yapılmıyor” diyor.

GÖZLERİ BAĞLI OLARAK

Adana'nın en büyük sorunlarından birisi Şenbayat. Kabasakal, Esentepe'' e 16 bin hak sahibini ilgilendiren ve 1995'den bu yana imara açılamayan bölgenin imar sorunu çözüldü. Merkez Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “En az 250 bin kişinin yaşayabileceği hayalimizdeki şehri kuruyoruz” diyor. Çetin bu kenti kurarken nelere dikkat edileceğini ise şöyle anlatıyor:

“Evler 10-14 katlı olabilecek. Yollar dört şeritli, altyapısıyla, meydanıyla, kesintisiz yeşil aksıyla, bisiklet yaya yollarıyla, çatılı evleriyle bir kent olacak. Hangi mahallede evlerin dış boyalarının hangi renk olacağına belediye karar verecek. Yani her bakımdan örnek binalar yapılacak. Adana'ya bakıldığında evler çatısızdır. Bu evler çatılı olacak, üzerlerinde kirlilik bulunmayacak şekildi planlıyoruz.”

Engelliler için hayatı kolaylaştırmak adına önemli adımlar atılırken Soner Çetin, farklı uygulamalarını anlatmayı şöyle sürdürüyor: “Müteahhide şu şartı koşacağız: Engelli vatandaşlarımızın kullandığı tekerlekli sandalyeyle dolaşacakolan vatandaşımızın çektiği zorlukları görmesi ve buna göre kaldırımlara çıkışlarını kolaylaştırmaları için onları tekerlekli sandalyeye bindirip kaldırıma çıkmalarını isteyeceğiz. Ona göre rampaları yapsınlar. Görmeyen vatandaşlarımızın çektiği zorlukları yaşamaları için gözlerini bağlayıp yürüteceğiz. Bunun gibi engelli vatandaşlarımız için de hayatı kolaylaştıracak her adımı atacağız. Bunu yapmayan müteahhitlere ruhsat vermeyeceğiz.”“Cumhurbaşkanı Millet Kıraathanesini bizden kopya çekti” diyor.

Çetin, sözlerini şöyle sürdürüyor: “2014'den bu yana 13 emekli dinlenme evi, 14 kadın sohbet ve dayanışma evi açtık. Orada çay-kahve ücretsiz. Gazetelerini okuyorlar.Kadınlarımız gelip hocalarımız eşliğinde sporlarını da yapıyor. Kadın ürünleri için üç Pazar açtık. Adana'da 8 semt kreşinin açılışını da biz gerçekleştirdik. Kreşlere ilgi o kadar çok ki. Başvuranlar arazsından Noter huzurunda çekilişle kreşe alınacakları belirledik.” O gün başkanlar ve milletvekilleri hem Adana'yı konuştular, hem gelecek seçimlerde başarıyı nasıl artıracaklarını. Sözleri de “El eleyiz, Adana'yı kucaklıyoruz” oldu.