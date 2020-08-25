AKP, gariban memuru yaktı olan, memura oldu

Çayıralan, Yozgat'ın 5 bin 300 nüfuslu eski bir ilçesi. İlçede, PTT'nin artık kullanmadığı iki katlı binası var. Binanın birinci katı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na, ikinci katı da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edilmişti. Milli Eğitim Müdürlüğü, o katı öğretmenevi olarak kullanıyor, öğretmen ve yakınları misafir ediliyordu.

Maddi olanaklar bakımından AKP'nin gücüne hiçbir siyasi parti yetişemez. Böyle olmasına rağmen, AKP İlçe Teşkilatı'nın, kamu olanaklarından yararlanmak için Çayıralan'da neler yaptığına bakalım:

O BİNAYA TAŞINDILAR

Yaklaşık 6 ay önce AKP İlçe Teşkilatı'nın, PTT'nin mülkü olan binaya ihalesiz taşınması ilçede hayretle karşılandı. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar da yapılanın her yönüyle yanlış olduğunu, bu binanın kamu malı olduğunu, ihalesiz hiçbir kişi ya da kuruma peşkeş çekilemeyeceğini belirtti.

Başkan, ilçesinde yaşanan bu kanunsuzluğu Yozgat CHP Milletvekili Ali Keven'e aktardı. Keven, bunu TBMM'ye taşıdı, valiliğe sordu. Neyse ki binanın dışındaki tüm fotoğraf ve levhaları söktüler. Sadece binanın giriş kapısında “Ak Parti Çayıralan İlçe Başkanlığı” tabelası bırakıldı.

Ali Keven, ilçede yaşanan bu kanunsuzluğu dönemin Yozgat Valisi Kadir Çakır'a bildirdi. Vali ne söylesin, ‘Bu konuda İnceleme yaptıracağını' belirtti. Ama, valinin inceleme-soruşturma yapmaya zamanı kalmadı ve son kararnameyle İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'na alındı.

KARŞISINDA ÇARESİZLİK

Belediye Başkanı Ömer Codar'ı arayıp, PTT'ye ait binaya ihalesiz bir biçimde AKP'nin yerleşmesini nasıl karşıladığını sordum. Başkan şunları söyledi:

“AKP ilçe Başkanlığı, kira bile ödememesine rağmen Devlete ait binadan kimse çıkaramıyor. İşin garibi tüm şikayetlerimize rağmen bu bina halen AK Parti ilçe başkanlığı tarafından gasp edilmiş bir şekilde kullanılıyor. Çayıralan Belediye Başkanı olarak Yozgat PTT İl Müdürlüğü'ne resmi yazı yazarak söz konusu binanın İhale Kanunu gereği kiraya verilecekse veya satılacaksa belediye olarak talip olduğumuzu belirttik. Binayı almamız halinde birinci katını kütüphane, ikinci katını misafirhane yapmak istiyoruz. Bunu da PTT yetkililerine söyledim. Açıkçası, bu bina, Çayıralan AK Parti ilçe başkanlığı tarafından yasal olmayan bir şekilde kullanılıyor.”

AKP Yozgat İl Başkanlığı, AKP Çayıralan İlçe Başkanlığı, ilçede tepki toplayan bu uygulamaya bir an önce son vermeli. PTT binası ihaleye çıkarılacaksa onlar da katılmalı. Yoksa, “Ben bu binaya el koydum” uygulaması Devlete olan güveni de zedeler. İşte bunları 26 Haziran'da bu köşede yazmıştım. Dün sordum, AKP yine kamu binasında, yine kira ödemiyor.

GÖREVLİYİ YAKTILAR

Küçük yerlerde bir memurun AKP yöneticilerine karşı direnmesi zor. CHP Milletvekili Ali Keven'in bilgi edinme kapsamında yönelttiği soruya Yozgat Valiliği Basın Müdürlüğü'nün verdiği cevabı okuyalım: “İlçede bulunan eski PTT binasının AK Parti ilçe başkanlığına kiralama işlemleri yapılmadan usulsüz bir şekilde taşınmaz üzerinde tasarrufda bulunmasına sebebiyet veren personel hakkında kurumunca idari yönden işlem yapılmıştır.”

Peki, AKP ilçe başkanlığı, binadan çıkarıldı mı? Ne mümkün? Ama gariban şube müdürünü kim bilir nerelere sürdüler. O sürgüne gitti ama AKP o binada rahatlıkla oturmayı sürdürüyor.

Özel okul sahiplerini zor günler bekliyor

Ülkemizde 12 bin 313 özel okulda 1 milyon 300 bin öğrenci öğrenim görüyordu. Yeni kayıt yapılmıyor, olanlar da Devlet okullarına geçiyor. Özel okulları zor günler bekliyor. Ankara'da bir özel okul sahibinin mektubunu okuyalım:

“21 Eylül'de okulların açılacağına inanılmıyor. Ama dershaneler 1 Haziran'dan bu yana açık. Son dönemde öğrenciler, özel okullardan alınıyor dershanelere, Devlet okullarına gidiyor. Okulumuzun kapalı alanı yaklaşık 8000 metrekare ve 400 öğrencimiz var. Kayıt almalar böyle sürerse 50 öğrencimiz bile kalmayabilir. Buna karşılık çevremizde ve Türkiye'nin hemen her yerinde bulunan dershanelerin ortalama büyüklükleri özel okulların alanlarının 10'da biri büyüklüğünde bile değildir. Buralarda yüzlerce öğrenci eğitim görüyor. Bize eğitim izni verilmeyip dershanelere izin verilmesi komik bir durumdur. 1 Haziran'dan bu yana yaklaşık 2,5 aylık geçen sürede dershanelerde yaklaşık 1 milyon dolaylarında öğrenci eğitim görüyor. Buralarda gerçekten korona yok ama ‘özel okullarda mı var?' diye sormadan edemiyorum. Belki okullar yine açılmayacak ama dershanelerde belki 3 milyon öğrenci eğitim görecek. Bu sağlık açısından risk oluşturmuyor mu? Eğitime yön verenler bunları görmüyor mu?

Böyle giderse özel okulların çoğunluğu batar ve meydan tarikat-cemaat ikilisine kalır.”