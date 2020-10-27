Sarıgül, Cumhur İttifakı’na katılır mı?

Hangi siyasi partinin kiminle ittifak yapacağı konuşulurken, yakında siyaset sahnesine yeni partilerin de katılacağı anlaşılıyor. Yalova eski Milletvekili, CHP'nin önceki seçimdeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin başlattığı hareketin bir partiye dönüşüp dönüşmeyeceği şimdilik belirsiz. Mustafa Sarıgül'ün 10 yıl önce kurduğu Türkiye Değişim Hareketi'nin (TDH) dondurulan çalışmaları ise yeniden başladı.

CHP Genel Sekreterliği, İstanbul İl Başkanlığı yapan, halen İstanbul Milletvekilli olarak görevini sürdüren Gürsel Tekin, “Mustafa Sarıgül'ün kuracağı parti Cumhur İttifakına katılacak” iddiasında bulundu. Yapılması gereken bu iddiaya karşı Sarıgül ya da ekibinin ne diyeceğini de aynı yazıda belirtmekti. Konuştuğum, ismini vermeyeceğim hareketin en önde gelen isimlerinden birisi, bu konuda konuşmak istemediğini söylemekle yetindi. Sarıgül ya da ekibinin cevabını aynı yazıda verememek de içime dert oldu.

SÜRE DOLDU

Gürsel Tekin'in, “Sarıgül'ün kuracağı parti Cumhur İttifakına katılacak” iddiasına cevap verilmesi gerektiği sonucuna varılmış olacak ki dün TDH'nın Kurucu Genel Sekreteri eski Milletvekili Hasan Aydın aradı. TDH adına konuşmaya yetkili olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

“Biz, mevcut siyasi partileri çözümcü görmüyoruz ve bu partilerle Türkiye yarınlara taşınamaz. Ortaya çıkma sebebimiz şu: Biz, CHP'de Deniz Baykal'a karşı değişim hareketi başlatmıştık. Baykal'ın istifasından sonra Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa gelince kendisine fırsat tanıdık. Aradan 10 yıl geçmesine rağmen değişen bir şey olmadığını gördük. Tanıdığımız süre doldu.

Bizim TDH olarak 81 il'de teşkilatlarımız duruyor. İllerde Sarıgül'e partileşme konusunda çağrı yapılıyordu. O belli noktaya geldi. Parti program ve tüzüğümüz hazırlandı. Örneğin partimizin genel başkanı iki kez seçim kaybederse başkanlığı bırakmak zorunda kalacak. Delege sistemini ortadan kaldırmak istiyoruz. Kontenjan oranını yüzde 5'e indireceğiz, yüzde 95'i seçim sonucuna göre aday olacak. Tüzüğümüz kolay kolay değişmeyecek.”

YENİ YILDA

“Cumhur İttifakına katılıp katılmayacaklarını sordum. Aydın, “Cumhuriyetin, Atatürk'ün değerlerini yok sayan hiçbir kimseyle olmadığımız gibi mücadele de ederiz. Cumhuriyet'in değerleri, laik sistem yok edildi. Türkiye batıdan koparıldı, Arap dünyasına adapte etmeye çalışıyorlar. Bunlarla birlikte olmayız. Türkiye'de herkes arayış içinde. Gidişattan memnun olmadığımız için yeni yılda yeni partimizi kurup, hızlı bir şekilde hareket edeceğiz” dedi.

Bakalım, bu hareket partileşecek mi, seçimlerde Gürsel Tekin'in dediği gibi Cumhur İttifakıyla mı hareket edecek, göreceğiz.

Bekir Coşkun'un mezarının başında iki dost

Bekir Coşkun, 8 çocuklu bir ailenin en büyüğü. Onu gazeteci-yazar olarak biliriz ama uzun yıllar gazinolarda keman, kanun çalmış. Yazarlık gibi müziğe de tutkulu bir ağabeyimizdir. Coşkun'un eşi Andrée Hanım, yabancı uyruklu olmasına karşın Türk gelenek ve göreneklerine alabildiğine bağlı ve saygılı. Hayvanlara, doğaya karşı sevgisi belki de Bekir abiden bile fazla olduğu söylenir.

Andrée ve Bekir Coşkun'un hayvan sevgisi dillere destandır. Bekir abi sigarayı bırakmıştı. Köpeklerinden birisinin ayağı kesilmek zorunda kaldığını öğrendiğinde çok ağlamış, işte o gün sigaraya yeniden başlamıştı. Coşkun, memleketi Şanlıurfa'nın Tülmen köyünde aile mezarlığında toprağa verilmek istediği için götürüldü. Eşi Andree de o günden bu yana köyde.

Coşkun'ların evi ile mezarlık arası yaklaşık bir kilometre. Andrée her gün 6-7 kez Coşkun'un kabrini ziyaret ediyor, ağlıyor, konuşuyor. İlginç bir durum var: Hayvan sevgisini yakından bildiğimiz Andree hanım, ne zaman mezarlığa gitse, köyde başıboş dolaşan iki köpek ona eşlik ediyor. Mezarlığa birlikte gidiyor, birlikte dönüyor.

ADINA ZEYTİNLİK

Osmaniye'nin Düziçi İlçesi'ne bağlı Yarbaşı Beldesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, öğrencilere burs verebilmek için “10 fidan, bir öğrenci” kampanyası başlatmış, bu kampanyaya maddi ve manevi olarak arkadaşlarımla katılmıştık.

Sizin adınıza zeytin fidanı alınıyor, ormanlık vasfını kaybetmiş alana SS Yarbaşı Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından fidan dikiliyor. 10 zeytinden alınan ürün, bir öğrenciye burs olarak dönecek. Yeni kurulacak zeytin bahçesine de Bekir Coşkun adı verilecek.

Fidan diktirip, ürünüyle burs vermek isteyen, S.S Yarbaşı Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin (TR12 0006 4000 0016 0310 5703 65) iban numarasına zeytin fidanı alımı ve dikimi için bağışta bulunabilirler. (Bilgi için telefon: 0541 797 30 05) Ardından, belediyenin de size sürprizi olacak.