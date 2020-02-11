CHP İl Kongresi mi Yeşildağ’ın nikahı mı?

Mülkü İBB'ye ait olan Haliç Kongre Merkezi (HKM), İstanbul'da 25 yıllık AKP iktidarının CHP'ye “dünyayı dar etme” yaklaşımının bariz örneğini verdi.

CHP İstanbul İl Kongresi'ni HKM'nin bahçesine kurduğu çadırda yapmak zorunda kaldı.

Çadır maliyeti de cepten çıktı!…

Bunların hiçbiri önemli değil aslında, kongrede CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yeniden seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun, Cumhurbaşkanı adaylığının önü açıldı.

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Geçtiğimiz pazar günü HKM'de iki ayrı etkinlik vardı. Bir yanda AKP lideri ve kadroları/iş dünyası, öbür yanda CHP lideri ve kadroları…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı CHP 37. Olağan İstanbul İl Kongresi ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “vefalı dostu” Hasan Yeşildağ'ın kızı Kübra Yeşildağ ve Ardan Küçük'ün nikahı aynı güne, aynı mekana denk geldi. Saat farkıyla, iki lider birbirlerine teğet geçti.

Gerçi iki toplantının giriş kapıları bile birbirinden fersah fersah uzaktı.

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Hasan Yeşildağ adını hatırlayacaksınız…

1999 yılında karşılıksız çek suçu işleyerek, Kırklareli Pınarhisar Cezaevi'nde 4 ay yatan Erdoğan'a refaket eden tutukluydu.

Ağabeyi Zeki Yeşildağ da 2017 yılında Ethem Sancak'ın gazetelerini, televizyonlarını satın alan Türk Medya Grubu'nun başına geçmişti.

Damat tarafını pek tanıyan yok; basına servis edilen nikah fotoğrafında aile üyelerinin adını yazmaya gerek görmemişler!

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Damadın tam adı Hüseyin Ardan Küçük…

Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Rahmi Bayraktar ile 2018 yılında kurdukları Netsan Enerji, Elektrik, İnşaat Enerji şirketinde ortaklar.

Kongre alanına gelince; CHP, nikah töreni hazırlıkları süren HKM'nin 102 bin metrekarelik kütlesine uzaktan baktı!

16 bin metrekarelik açık alanın bir köşesine kurduğu çadırda “görkemli” il kongresini gerçekleştirdi.

Partililer “Gönüller bir olsun” demeye alışmışlar, çok da dert etmiş görünmediler. HKM'nin 28 toplantı salonu içinde en büyüğünün oturma kapasitesi 3 bini ancak buluyordu, “Oraya sığmayız” diye teselli buldular.

CHP İl Kongresi'nin HKM binası dışında olmasına ilişkin farklı spekülasyonlar da yok değil…

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2009 yılında hizmete açılan HKM'nin işletme ihalesini Mehmet Naci Topsakal almıştı.

Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı da olanTopsakal, (Yeni Yapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı) Fettah Tamince (Sembol İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı) ile Taksim'de yükselen Atatürk Kültür Merkezi inşaatını yapıyor.

Kongre çadırında üç afiş göze çarpıyordu.

Ana tema: Tek Yön İktidar!

Onu geçiyorum…

Birincisi: “Öfke-Yoksulluk-Kaygı-Ümitsizlik Sona Erecek: Umudun Öyküsünü Yazacağız: Halkla Birlikte.”

İkincisi, Gezi Direnişi'nde katledilen gençlere adanmış bir afişti ve üzerinde “Gülüşünüz gibi onurlu ve aydınlık yarınlar kuracağız” yazıyordu.

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Üçüncü afiş, Kılıçdaroğlu'nun kongrede ifade ettiği Türkiye'nin 5 temel sorunundan “ekonomiye” odaklanıyor:

“İşsizler, beyaz yakalılar, işçiler, stajyerler, öğrenciler, memurlar: Dayanışacağız, Örgütleneceğiz, Birlikte Dönüştüreceğiz.”

TÜİK 2019 yılı “ekim, kasım, aralık dönemi” işsizlik rakamlarını dün açıkladı: Bir önceki yılın aynı dönemine göre işsiz sayısı 327 bin kişi artarak, 4 milyon 308 bin kişiye çıktı.

2020 Şubat ayı itibariyle daha iyimser olamayacağımız günler yaşıyoruz.

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15-24 yaş arası her 4 gençten biri ne okulda, ne de işte…

Kılıçdaroğlu, kongrede Türkiye'nin sorunlarını “Demokrasi-Eğitim-Dış Politika-Toplumsal Barış-Ekonomi” diye sıralıyor. Elbette demokrasi olmadan ekonominin kalkınması, iş kapasitesinin artması mümkün değil…

Ne var ki yoksullukla mücadele özel politikalar gerektiriyor. Afişlerinde belirttikleri gibi…