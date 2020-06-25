Fatih Birol, 20 trilyon dolar kaynak için adres gösteriyor

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi'nin (IICEC) düzenlediği ‘‘Sürdürülebilir Enerji & Yeni Gerçeklik'' konulu webinarda (internet semineri); Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol'dan gelecek mesajlar önemliydi.

Gözüm Ankara'da, “sokak gözaltısı” yaşatılan baro başkanlarının Anıtkabir yürüyüşü engelinde yaşadıklarını aktaran ekranda; kulağım 1 saatlik seminerdeydi.

Ülkemiz için “yeni gerçeklik” kavga gürültü olmamalı.

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Moderatörlüğünü IICEC Araştırma Direktörü Bora Şekip Güray'ın yaptığı seminerde; Birol'un yanı sıra Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler de konuşmacıydı.

Birol Covid-19'dan etkilenen artan işsizlik ve ekonomik daralmayla mücadelenin anahtarını verdi: “Enerji verimliliği.”

“Enerji verimliliği iş bulma kurumu gibi” diyen Birol, unutulmayacak bir rakam verdi: 20 TRİLYON DOLAR!

Dünya ekonomisinin yaklaşık 4'te biri…

Dünyada, Covid-19 sürecinde 9 trilyon dolara ulaşan hükümetlerin açıkladığı kurtarma paketlerinin hacmi, yıl sonunda en az 2‘ye katlanacak!

Amerika'nın ekonomisi kadar bir kaynak hükümetler kanalıyla piyasalara girecek.

Bu kadar para nasıl kullanılacak sorusuna verilen yanıtlar, dünyanın “yeni normal” yönelimini de gösterecek….

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Birol, “Ekonomi kurtarma paketlerine hangi enerji politikaları konulmalı, hangilerine öncelik ve teşvik verilmeli?” sorularının önemine değiniyor.

40 kadar hükümetin IEA'dan enerji sektörü açısından “Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma Paketi” hazırlanmasını istediğini söylüyor.

IEA, IMF ile yaptığı çalışmalar sonucunda; kaynakların güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerjiye aktarılmasını; teknolojiyi ve imalatı destekleyen enerji verimliliğine yatırım yapılmasını öneriyor.

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Kömür, doğalgaz, petrol gibi fosil yakıtlar ve de nükleer enerji; ekonomik büyüme, istihdam ve enerji geleceğinin temiz ve güvenli olması amacına en fazla katkıyı getirecek enerji türleri arasında anılmıyor!

Birol'un da daha önceki açıklamalarında yer aldığı gibi fosil yakıtlarda da rekabet sürüyor.

Özellikle küresel sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) pazarında; ABD de büyük oyuncu olarak sahaya çıkarken, en büyük enerji tüketicisi Çin yenilenebilir kaynaklarla elektrik santralı inşa ediyor.

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Birol, enerji politikalarının etki analizinde varılan sonuçları da paylaşıyor:

“Emek yoğun bir alan olan enerji verimliliği en önemlisi: İş bulma kurumu gibi istihdam yaratıyor. İkincisi yenilenebilir enerjinin hızlanması, üçüncüsü elektrik şebekelerinin modernizasyonu ve geliştirilmesi.”

Dünya enerji yatırımlarında 2020 yılında yüzde 20'lik (400 milyar dolar) bir düşüş yaşandığını ve burada da en büyük darbeyi petrol sektörünün aldığını ifade ediyor.

“Asya ve Ortadoğu'daki ulusal şirketler yutabilirler”

Global belirsizlik ortamında; ikinci bir Covid dalgası gelir mi? Kasım 2020'de yapılacak ABD seçimleri küresel ekonomiye nasıl yansıyacak sorularına dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve Başkanı Klaus Schwap ile yaptıkları video konferansa 50 kadar iş insanının katıldığını belirten Birol, enerji sektöründe sermaye hareketliliğine de değiniyor:

Asya ve Ortadoğu'daki ulusal enerji şirketlerinin, Covid'den dolayı finansal güçlerini kaybeden enerji şirketlerini yutabileceklerini söylüyor .

9 Temmuz'da IEA'nın enerji bakanları ile yapacağı zirve enerji güreşine dönebilir.

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Birol'un, “Irak elektrik ve gaz piyasasına yardımcı oluyoruz” cümlesi de gözden kaçmıyor.

Petrol üreticisi Irak'ta 2019 Aralık ayından beri süren hükümet boşluğu geçtimiz mayıs ayında Mustafa el-Kazımi başkanlığında kurulan hükümetle giderilmişti.

Seminerde elektrik tüketicilerini ilgilendiren yaklaşım Zaimler'den geliyor:

Özetliyorum: Tüketici bilinçli olsun, yüksek faturaya razı gelsin!