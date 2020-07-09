Ora’da işler karıştı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, netameli bir konuya girdi.

İBB'ye AKP kadrolarından bir genel sekreter atadı. Kimileri atamaya ilişkin “liyakate göre alındığı” yorumunu yaparken, kimileri de “olmaz” taraflarına dikkat çekiyor.

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İmamoğlu, 5 Temmuz 2019'da atadığı genel sekteri Yavuz Erkut'u emekli etti. 2005-2015 yılları arasında yönetim kademelerinde yer alan TÜPRAŞ eski CEO'su Erkut'un yerine, Ziraat Bankası eski genel müdürlerinden Can Akın Çağlar'ın geleceği haberi gündeme bomba gibi düştü.

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İmamoğlu ve Çağlar, bu satırların yazıldığı saatlerde düzenlenecek basın toplantısı için son hazırlıklarını sürdürüyordu. Çağlar'ın atanmasına CHP ve AKP çevrelerinden gelen itirazlar-eleştiriler birkaç noktada yoğunlaşıyor.

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“AKP kadrosu”– Çağlar, kamunun elinin üzerinden hiçbir dönem eksik olmadığı Ziraat Bankası'nda 2003-2011 yılları arasında genel müdürdü.

CHP tarafında kırgınların, “Genel sekreterlik yapacak vasıflarda AKP kadroları arasında yer almamış birini bulamadılar mı?” sorusu öne çıkıyor.

Görüştüğüm üst düzey eski bir bürokrat, yeni siyasetçi ise “Siyasette ilke ve kurallar yok. CHP Meclis görüşmelerinde sorguladığı bir genel müdürü genel sekreter yaptı” diyor.

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İmamoğlu'nun CHP'den dostlarına “Dış finansmana erişim meselemiz çok önemli. Bu konuyu yönetecek vasıfta bir genel sekreterimiz olmalı” dediğini duyuyorum.

Çağlar, son olarak Hollanda merkezli 200 yıllık Achmea sigorta ortaklığının Türkiye'deki üyesi Eureko'nun yönetim kurulu başkan yardımcısıydı.

Hollanda Sigorta Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Roberto Otto da aynı yönetim kurulunun başkanı.

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“İflas eden şirkete kredi”– Çağlar döneminde Ziraat Bankası, ortakları arasında Enver Nalbant ve Ahmet Sabri Uluğ'un bulunduğu Ağaçkakan İnşaat'ın Bayrampaşa'da 2011 yılında şaşaayla açılan, 10 ay sonra da kapanan dev “Ora İstanbul” projesine 285 milyon Euro'luk kredi verdi. Ora İstanbul için 2012 yılında görülmeye başlayan iflas davası Yargıtay sürecini tamamlamadı.

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Çağlar bu krediyle ilgili “BDDK, Sayıştay, Başbakanlık Denetleme Kurulu denetiminden geçen bir kredi. Verilen kredinin 2 katı teminat alındı. Alınan krediyle proje tamamlandı” diyor.

Çağlar ayrıca kredinin BDDK gündemine alınmasıyla birlikte kendi rızası ile Ziraat'ten istifa ettiğini de ekliyor.

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Ora İstanbul, Uluğ'a ailesinden miras kalan ve “Ferhatpaşa Çiftliği” olarak anılan 6 milyon metrekarelik arazinin 150 bin metrekarelik bölümüne yapılmıştı. Sayıştay raporunda Ora İstanbul'un TSKB Gayrimenkul Değerleme'nin ekspertiz raporuna değinilerek, “1.11.2010 tarihli 2010ZB-A250 sayılı ekspertiz raporunda göre toplam ekspertiz değeri 334.3 milyon TL olan projeye ait tüm gayrimenkuller ile projenin kendi iç teminatları dışında yeni /ilave gayrimenkuller üzerinde 675 milyon Euro tutarında 1. derece ve sırada ipotek tesis edildi” notu düşülmüştü.

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“Mühendis olmalıydı”– Bu atamaya belediyecilik, şehircilik üzerinden eleştiri getirenlerin argümanı: “İmamoğlu ekonomi değil de mühendislik eğitimi almış olsaydı, genel sekreter Çağlar olabilirdi. Bedrettin Dalan ve Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlıklarında genel sekreterleri mühendis kökenliydi.”

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İstanbul'un birincil sorununun “imar” ya da “kadrolaşma” değil “finansmana erişim” olduğunu yeniden hatırlatan bir atama…

Salgın ile birlikte artan ekonomik sorunlarla hükümetler gibi yerel yönetimler de bütçe merkezli olmak zorunda kalıyor. Can havliyle bulduğu ipe sarılıyor.

Neticede evine tıkılan insanlar iş ve aş bekliyor!