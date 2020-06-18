Yalçındağ, ABD ile ticaret kapısını mektupla açtı

Amerika ve Türkiye arasında siyasi ve askeri alanda gerginlikler sürerken, ticarette “saflar” sıklaştırılıyor!

Bu gelişmenin altından Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında 1985 yılından beri faaliyet gösteren Türk-Amerikan İş Konseyi'nin (TAİK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ'ın, Amerikan Danışmanlık kuruluşu Boston Consulting Group (BCG) ile çizdiği yol haritası çıktı.

Yalçındağ, “Türkiye Rusya'dan aldığı doğalgaz fiyatının altında bir fiyatla Amerika'dan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithal ediyor” diyor.

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Türkiye'nin doğalgaz ithalatında Rusya'dan sonra en büyük geleneksel tedarikçi pazarı Azerbaycan, Katar ya da Cezayir değil; Amerika oluyor.

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı şubat ayında bir önceki yıla göre yüzde 23 artış kaydederken, ABD'den sıvılaştırılmış LNG ithalatı 5 katına çıktı.

Doğalgaz ithalatının yaklaşık 2 milyar 739 milyon metreküpü boru hatları, 2 milyar 522 milyon metreküpü de LNG tesisleri aracılığı ile gerçekleştirildi.

Şubat ayında Türkiye'ye 1 milyar 112 milyon metreküp doğalgaz sağlayan Rusya'yı, 931 milyon metreküple ABD takip etti.

Böylelikle ABD'nin ithalattaki payı yüzde 18 olarak gerçekleşti.

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Son bir yılda ABD ile ticarette LNG'deki atağı, perakende izledi.

Yıllık cirosu 440 milyar doları aşan perakende devi Walmart raflarına, Kibar Holding'in ketçabı dahil Türk ürünleri girmeye başladı.

İki ülke arasında ticaret hacmi 23 milyar dolara ulaşıyor.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesini takiben dile getirilen 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin taşları döşeniyor.

Yalçındağ ABD ile yürüttüğü ticaret diplomasisini anlatıyor.

Amerika yaklaşık 14 trilyon dolara malolan küresel pandemi krizi faturasını Çin'e çıkartma gayretinde…

ABD pazarında Çin'in boşalttığı alandan Türkiye'ye daha fazla pay düşmesi için kolları sıvıyor.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un kapısını çalıyor.

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Ross, Türikiye'nin “şampiyon şirketleri” araştırması yaptırdıklarını belirtiyor.

TAİK'in yaptırdığı 300 sayfalık Türkiye sektörler analizi ile örtüşen rapor, meyvesini veriyor: Eylül 2019'da ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un 5 günlük Türkiye ziyareti gerçekleşiyor.

İstanbul'da ve Ankara'da iş çevreleriyle eşli-solo görüşmeler gerçekleşiyor; el sıkışılıyor!

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ABD tüm bakanlık yazışmalarını kayıt altına alıyor ve kamuya açık kaynaklardan bunlara erişim imkanı sağlıyor.

Türkçe karşılığı “Yabancı Kuruluşlar Kayıt Yasası”olan FARA'da raporlanan mektuplar arasında Yalçındağ'ın notları da yer alıyor.

Yalçındağ, Enerji Bakanı Dan Brouillette, Tarım Bakanı George Ervin ve Ticaret Bakanı Wilbur Ross'a gönderdiği mektuplarda “ABD-Türkiye ticaretini desteklemek için ihracat finansmanı çevresindeki seçenekleri araştırmak istiyorum. Bunun Eylül 2021'e kadar ABD'ye 18 milyar dolarlık Türkiye ihracatının kilidini açacağına inanıyoruz” diye yazmış.

Söz konusu mektupların dibine de,“Bu mektubu Başkan Trump'a kopyaladım” notunu düşmeyi ihmal etmemiş…

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En son kurulan Massachusetts ile birlikte 7 “TAİK Eyalet Komite Başkanı” belirlendi.

– Derya Matraş, Facebook – California

– Cüneyd Zapsu, Cüneyd Zapsu Danışmanlık – Florida

– Oğuzhan Çarmıklı, Nurol – Illinois Eyalet Komite Başkan Vekili

– Atalay Gümrah, Eczacıbaşı Holding – Massachusetts

– Mahmut Ünlü, Ünlü&Co – New York

– Erkan Kafadar, Borusan – Teksas

– Atila Kemal Oğuz, Tepe Grup – Virginia

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İlk 3 yılda 25 milyar doları Türkiye, 25 milyar doları da Amerika tarafı olmak üzere ikili ticaret hacmi için 50 milyar dolar hedef kondu.

Buna göre Türkiye'nin ihracat kalemleri “otomotiv ve parcaları-mücevherat-tekstil-sivil havacılık-beyaz eşya-yapı malzemeleri-mobilya-tıbbi malzeme”den oluşuyor.

Bunların karşılığında Amerika'dan tarım ürünleri ve sıvılaştırılmış gaz (LNG) ithal edilecek…

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Siyasi yorumcuların işi zor. Dünyanın Çin ekseninde “küreselciler” ve ABD ekseninde “milliler” olarak ikiye bölündüğü savını dile getirenler; Erdoğan'ı stratejik işbirliğinde Trump ile yanyana getiren yorumlar yapıyorlar.

“Milli Erdoğan” ile “Milli Trump”ın ticaret ortaklığını hepimiz merak edeceğiz.

Daha çok fosil yakıt tüketen ve tarım ürünleri ithal eden bir Türkiye'yi milli olarak tarif etmek kolay olmayacak.