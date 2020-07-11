Ekim 2008 sonrası engelli hakkıyla emeklilik şartları

Doğum tarihi 20 Haziran 1993. SSK girişi 3 Nisan 2011, prim gün sayısı 3100. Yüzde 55 oranında engelli raporu ile vergi indirimi bulunan erkek sigortalı ne zaman emekli olabilir? yhy07

SGK tarafından yetkilendirilen hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, SGK Sağlık Kurulu'nca çalışma gücündeki kayıp oranının;

– Yüzde 50 ila yüzde 59 arasında olduğu kabul edilirse 16 yıl sigortalılık süresi ile 4320 prim gününü,

– Yüzde 40 ila yüzde 49 arasında olduğu kabul edilirse 18 yıl sigortalılık süresi ile 4680 prim gününü, tamamladığında yaş şartı aranmaksızın emekli olaya hak kazanır.

Personeliniz kıdem tazminatını hak ediyor

1 Ocak 1972 doğumlu, 4 Şubat 2016 tarihinden beri işyerimizde çalışan bir personelimiz var. SGK'dan 21 yıl sigortalılık süresi ve 7726 gün prim ödemesi olduğuna dair bir yazı getirdi ve kıdem tazminatını alarak işten ayrılmak istediğini söylüyor. Bu durumda tazminat almayı hak ediyor mu? Şükrü Dinç

1475 sayılı (eski) İş Kanunu'nun halen yürürlükte olan kıdem tazminatına ilişkin 14. maddesine göre, emekliliği için gereken yaş dışındaki şartları sağlayıp, kendi isteğiyle işten ayrılanlar kıdem tazminatına hak kazanıyor.

Personelinizin 21 yıl hizmeti olduğuna göre, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 tarihinden önce olmalı. Bu durumda, sigortalılık süresi 15 yıldan, prim günü de 3600 günden fazla olduğundan, emekliliği için gereken yaş dışındaki şartları sağlamış olur.

Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 tarihinden sonra olsa bile prim günü 7000 günden fazla olduğundan, yine emekliliği için gereken yaş dışındaki şartları sağlamış olur.

SGK'dan aldığı kıdem tazminatı yazısına istinaden işten ayrıldığında kıdem tazminatına hak kazanır.

Üç aylığı da alabilirsiniz

Hiç kimseden sağlıklı bilgi alamadığım için yardımınızı rica edeceğim. Ben SSK emeklisiyim. Yakın zamanda yine SSK emeklisi olan eşimi kaybettim. Babam Emekli Sandığı emeklisiydi, onu da 12 yıl önce kaybettim. Annem de yok ve tek kız evladıyım. Hem eşimden dul, hem babamdan yetim maaşı alabilir miyim? İkisinden birden alamazsam, tercih yapma hakkım var mı? İsmi saklı

Başınız sağ olsun. Siz ve eşiniz 4/a (SSK), babanız 4/c (Emekli Sandığı) statüsünden emekli olduğunuzdan, kendi emekli aylığınızla birlikte, hem eşinizden dul, hem de babanızdan yetim aylığı alabilirsiniz.

Emeklilik tarihiniz uzamaz

Doğum tarihim 29 Mayıs 1974. Sigorta başlangıcım 5 Haziran 1987. Toplam primi günüm 7200. Buna göre 29 Mayıs 2024 tarihinde emekli olacağımı hesaplamıştım. 19 yıl çalıştığım özel bankadan yaşı beklemek üzere kıdem tazminatımı alarak istifa ettim. Tazminatımı alıp istifa etmem nedeniyle emekli olacağım tarih uzar mı? Aytekin Asan

Emeklilik yaşınızı beklemek üzere kıdem tazminatınızı alarak işten ayrılmanız emeklilik tarihinizi değiştirmez. 50 yaşınızı dolduracağınız 29 Mayıs 2024 tarihinde emekli olmaya hak kazanırsınız.