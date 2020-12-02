Ajax Operasyonu sürüyor

Kermit “Kim” Roosevelt Jr. (1916 – 2000) Amerikan Başkanı Theodore Roosevelt'in torunuydu…

Harvard Üniversitesi mezunuydu…

CIA/OSS subayıydı. “Akademik” kimliğiyle New York'ta Arap örgütü “The Institute of Arab American Affairs” ve yine Arap yanlısı Orta Doğu Amerikan Dostları (AFME) enstitülerini kurdu. Kutsal Topraklarda Adalet ve Barış Komitesi (CJP) kurulmasına öncülük etti.

Bunların arkasında kuşkusuz CIA vardı; paralar Suudi ARAMCO'dan geliyordu!

CIA nasıl 20'incü yüzyıl sonlarında “Ilımlı İslam” projesine destek verdiyse, yüzyıl ortasında da “Arabist Projesi” vardı. Soğuk Savaş sürecinde Arapları ne yapıp edip Sovyetler Birliği'nden uzaklaştırmaktı bunun amacı…

Sovyetler Birliği yanlısı Başbakan Muhammed Musaddık, İran'daki İngiliz petrol şirketlerini kamulaştırıp halk desteğiyle Şah Muhammed Rıza Pehlevi'yi ülkeden kovunca Amerikan yönetimi (Dışişleri Bakanı John Foster Dulles aracılığıyla) devreye CIA'yı soktu.

Operasyonun adı Ajax idi ve başında Kermit Roosevelt (kod adıyla, James Lochridge) vardı!

Başbakan Musaddık'ı darbeyle nasıl devirdiklerini Kermit Roosevelt yıllar sonra (CIA'nın gözetiminde) “Countercoup” adlı kitabında övünerek yazdı.

ABD Başkanı Eisenhower, Kermit Roosevelt'e yaptığı çalışmalar nedeniyle gizlice Ulusal Güvenlik Madalyası verdi.

Ajax Operasyonu İran'a yönelik ilk emperyalist saldırı değildi…

İKİ AYLIK BİLANÇO

2020 yılında….

Salt Kasım Süleymani'yi ve Mohsen Fakhrizadeh'yi suikastle öldürmediler!

En son İran Devrim Muhafızları Komutanı Müslim Şahadan'ın öldürüldüğü iddia ediliyor.

Sadece bu yıl Haziran-Temmuz aylarında İran'ın nasıl saldırılara maruz kaldığını yazayım:

25 Haziran 2020…

Tahran yakınındaki Parchin askeri kompleksinde patlama meydana geldi. Aynı saat içinde bir diğer patlama da Şiraz şehrinde oldu.

30 Haziran 2020…

Tahran'daki Sina Athar sağlık merkezinde 15'i kadın 4'ü erkek 19 kişinin ölümüne yol açan patlama meydana geldi.

2 Temmuz 2020…

Natanz şehrinde İran'ın en büyük nükleer zenginleştirme tesisinde patlama oldu.

4 Temmuz 2020…

Ahvaz şehrindeki Shahid Medhaj Zargan elektrik santralinde patlama meydana geldi. Aynı saatlerde Mahshahr kentindeki Karun petrokimya merkezinde patlama oldu.

7 Temmuz 2020…

Tahran'ın güneyindeki Bakersahr kasabasındaki oksijen fabrikasında patlama gerçekleşti.

9 Temmuz 2020…

Tahran'da Devrim Muhafızlarına ait füze tesisi vuruldu.

13 Temmuz 2020…

Meşhed kenti yakınlarındaki sanayi kompleksinde depolama tanklarının bulunduğu yerde patlama meydana geldi.

18 Temmuz 2020…

Ahvaz kentindeki petrol boru hattında patlama oldu.

19 Temmuz 2020…

İsfahan'da elektrik santrali havaya uçuruldu.

Her saldırı sonunda Batı medyası yazdı:

-Patlamalar gizli nükleer teknolojisi merkezlerine, nükleer füze depolama tesislerine oluyordu! Saldırıyı kimin yaptığını tartıştılar: CIA mı? MOSSAD mı?

Tabii ki hiçbiri saldırıların haydutluk olduğunu yazmadı. Hukuksuzluğu hiç konu etmediler.

İran'a her gizli saldırının “mazereti” nükleer silah oldu; olmaya devam ediyor.

KANSIZ YOL YOK

Her saldırıyı bizim medya dönemsel siyasi gelişmelere/havaya göre analiz ediyor!

Örneğin, Mohsen Fakhrizadeh öldürülünce, “Biden, İran politikalarında açılım yapacaktı Amerikan derin devleti ve MOSSAD bunun önüne geçmek için İran'ı kışkırtmak istiyor!”

Bu tür politik değerlendirmeler köksüzdür; emperyalizm teorisini bilmemektir.

ABD'nin İran'a yönelik yayılmacılığı/ ekonomik nüfuzunu artırma arzusu yeni değil ki? Kırk yıldır her fırsatta İran'ı vuruyor; ya da İsrail'in saldırganlığına göz yumuyor.

Petrol-doğalgaz başta olmak üzere İran kaynaklarını sömürmek isteyen ABD ülke iktidarını güçsüzleştirip devirmek için her yola başvuruyor.

Kılıfları da daima hazır; “nükleer silah” yalanıyla perdeliyorlar yaptıkları terör eylemlerini. Ki, dünyada şu ana kadar nükleer silahı başka ülkeye karşı kullanan tek ülkenin ABD olması da trajikomi!

Gerçeği aradıkları yok. İran, BM ile imzaladığı anlaşmadan sonra nükleer programında küçülmeye gitti. Daha sonra Uluslararası Atom Enerji Kurumu İran'ın nükleer enerji kapsamında gerekli şartları yerine getirdiğini açıkladı.

Bu tür hakikati umursamıyor emperyalist güçler, İran'ı her fırsatta vuruyor, cinayet işlemeye devam ediyor…

Emperyalizmin İran'a yönelik Ajax Operasyonu kan dökmeyi sürdürüyor…