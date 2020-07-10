Alçalmadan Yükselenler

Son dönemde beni bu derece şaşırtan az kitap okudum.

Yazımın başlığı bu hafta yayınlanan kitabın adı. Yazarı, Hava Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral H. İbrahim Fırtına. (Fransa'nın Suriye ve Libya'yı bombaladığı 2011 yılında Yaşar Kemal'in Legion d'honneur nişanını almasına siyasal eleştiri getirmeme gereksiz tepki gösterenlere anımsatmak isterim: Fırtına Paşa, 2006 yılında kendisine verilmek istenen bu nişanı Ermeni Yasa Tasarısı'nı protesto ederek reddetti.)

Kitap sayfalarını çevirdikçe Fırtına Paşa'nın ABD-CIA kuklası FETÖ eliyle gerçekleştirilen Balyoz kumpasıyla neden Silivri Cezaevi'ne atıldığını anladım!

Fırtına Paşa 2005'de emekli olmadan önce kitaba dair görüşmelere Hava Kuvvetleri eski komutanlarıyla başlıyor. İlk görüşmeyi Cemil Çuha ile yapıyor. Ardından Tahsin Şahinkaya, Halil Sözer, Safter Necioğlu, İlhan Kılıç, Nahit Özgür ile söyleşiler gerçekleştiriyor…

Cezaevi süreci bu sözlü tarih görüşmelerini engelliyor ama Fırtına Paşa yılmıyor; kitabı bu yıl başında sona erdiriyor.

Kitabı okurken kafamda hep Libya dış politikası vardı. Bu haftaki yazılarımda emperyalizm oyunlarına dikkat çektim.

Ertuğrul Özkök gibi kimi köşe yazarları bizleri ısrarla “Avrasyacı” diye mimleyip temelsiz Amerikan emperyalizmi eleştirisi yaptığımızı yazıyor!

Ertuğrul Abi'ye bu kitabı öneririm; ABD'nin, Türk Hava Kuvvetleri'ne ne tür kötülükler yaptığını okusun…

Başlayabilirim:

PAROLAMIZI ÇALDILAR

Mesela: ABD'nin havacılıkta Türkiye'yi nasıl bağımlı hale getirdiğini Hava Kuvvetleri Komutanı Safter Necioğlu detaylı anlatıyor.

Okudukça Marshall Planı ile başlayan sürecin, Türk havacılığına zararlarına inanamıyorsunuz. Öyle ki ABD, Türk Hava Kuvvetleri'ni kendi “ast birliği” olarak görüyor!

Yeri zamanı gelince ABD, “Ben izin vermeden silahlarımı kullanamazsın” diyor. Kıbrıs Savaşı'nda kullanınca da neler yapıyor? Hayır, sadece ambargo değil; ileri yıllarda bile Kıbrıs'ta olanları unutmuyor:

1987 yılında Ankara'da montajı gerçekleştirilen F-16'nın kaynak yazılım kodlarını vermiyor! Kodları ısrarla isteyen komutanlar nasıl tehdit ediliyor; açıp okuyunuz…

Israrla yazdım bu köşede; “müttefikimiz” ABD'nin yararımıza olan tek hamlesini gösteremezsiniz. Aksi örnekler çok:

Kıbrıs Barış Harekâtı'nda parolamızı çalıp Rumlara veren kimdi? Kocatepe gemimizi vurulmasına sebep aldatmacada ABD'nin rolü neydi?

Türkiye'nin haberleşme ve görüntülerini karıştıran Amerikalılar değil miydi? İstihbarat eksikliğine sebep olan ABD'nin kurduğu dinleme kıtaları neden çalıştırılmadı? Neler neler…

Kitabı okudukça Mehmetçik'in ABD ile savaşarak Kıbrıs zaferi kazandığını fark ediyorsunuz!

YAŞ KARARLARI

20 gün sonra Yüksek Askeri Şura kararları açıklanacak.

“Alçalmadan Yükselenler” kitabı Türk Ordusu'nda “tek adamlığın” neye yol açtığına da nitelikli yanıt veriyor:

Örneğin… 1970'ler sonunda Türk hükümetlerinin kararlı karşı çıkışları sonucunda, Yunanistan'ın NATO askeri kanadına dönüşü 12 Eylül 1980 askeri darbesine kadar sonuca bağlanmıyor. Ancak ordunun yönetime el koymasıyla Yunanistan'ın NATO askeri kanadına dönmesi gerçekleşiyor. Bunu sağlayan askeri darbeyle “tek adamlığa” getirilen Kenan Evren! Bu Rogers Planı'na karşı çıkan ise dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Halil Sözer…

Fırtına Paşa'nın kitabından yakın tarihimize dair benzeri çok olayın perde arkasını öğreneceksiniz. Mesela… Körfez Harekâtı'nda, Patriotların İncirlik Üssü'ne konulmasına hangi komutan, ne gerekçeyle itiraz etti? Türkiye'nin savunma önceliği neresiydi? Bu tartışmalı konuların asker cephesini hiç bilmiyoruz…

Sıklıkla şımarıklık yapan Amerikalı subaylara, hangi Türk subayının nasıl had bildirdiğini ve bu komutanla ilgili Pentagon raporunda neler yazıldığına dair çok anekdot var kitapta.

Fırtına Paşa kitabının hazırlık süreci de ilginç:

Kırmızı Kedi Yayın Yönetmeni Enis Batur, Hava Kuvvetleri eski Komutanı Muhsin Batur'un oğlu…

Kitabı yayıma hazırlayan İsmet Çınkı, Balyoz kumpasıyla üç yıl hapis yatan emekli Havacı Kurmay Albay. Kitabın isim babası da o…

Kitabın kapağındaki resim -toplumsal içeriği ağır basan tablolar yapan solcu- Bedri Rahmi Eyüboğlu'na ait. Bu resmin, yıllardır Hava Kuvvetleri Komutanlarının makam odasında asılı olduğunu biliyor muydunuz?

Okumanızı tavsiye ederim; şaşırtacak bilgiler edineceksiniz.