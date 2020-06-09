Asıl kaybeden

Kaç kez daha yazacağım…

Yalın gerçeği anlatamıyorum bir türlü:

Odatv'yi kapatanlar…

Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nu tutuklayanlar…

Müyesser Yıldız'ı gözaltına alanlar…

Sahiden… Ne yapmak istediğinin farkında mı?

Gerçekte Odatv mi hedef?

-Asıl Türkiye'ye operasyon yapılmıyor mu?

-Asıl AKP'ye operasyon yapılmıyor mu?

-Asıl Erdoğan'a operasyon yapılmıyor mu?

Başta Erdoğan olmak üzere AKP kurmayları bunu nasıl göremez?

Devlet Bahçeli operasyonun asıl hedefinin kendi ittifakları olduğunu ortağına söylemiyor mu? Gazeteci operasyonları Türkiye'yi, “Basın özgürlüğü olmayan güvenilmez ülke” diye dünyaya göstermiyor mu?

Küresel gündeme Türkiye'nin “basın hürriyeti olmayan otokrat ülke” olarak getirilmesinin kime zararı olduğu ortada değil mi? Dünya gündemine Odatv gözaltıları-tutuklamaları getirmenin -ekonomik krizle boğuşan- iktidara faydası olabilir mi?

Odatv maksatlı mı seçildi? Çünkü:

Odatv'den casus çıkmayacağını dünya bilir.

Odatv'nin yurtsever olduğunu dünya bilir.

Odatv'nin anti-emperyalist olduğunu dünya bilir.

Odatv'nin Libya operasyonuna destek verdiğini dünya bilir.

Peki… Bu derece göze sokarcasına zorlama casus suçlamalarının sebebi ne?

Kırk yıllık ülkücü Müyesser Yıldız'ın “casus” olduğuna hangi AKP'liyi, MHP'liyi inandırabilirsiniz?

Odatv ile casusluk yan yana gelmez? Neler oluyor? Maksat ne? Hedef ne? İktidarın hiç mi politik strateji bilen danışmanı kalmadı? Kimse sormuyor mu bunları? Duygularıyla değil siyaset aklıyla bir durup serinkanlı baksalar kavrayacaklar:

Asıl hedef kendileri değil mi?

Asıl hedef Türkiye istikrarı değil mi?

Ne casusluğu Allah'ınızı severseniz; çocuk mu kandırıyorsunuz?

SEMBOL İSİMLER

Evet…

FETÖ'ye karşı mücadelenin sembolü olmuş Odatv'yi kapatmanın, Barışları tutuklamanın, Müyesser Yıldız'ı gözaltına almanın iktidara yararı mı, zararı mı var?

İktidar nasıl şüphe duymaz; FETÖ'ye karşı yapılan mücadelenin önderi gazetecilere ardı ardına neden operasyon yapılıyor? Bu zorlama casusluk iddiasına kim inanır; sadece FETÖ!

Odatv'ye yapılan operasyona tek sevinen FETÖ. Mutluluğunun sebebi sadece intikam duygusu değil…

FETÖ, Odatv'ye yapılanlar üzerinden kendini aklıyor. Türkiye'de adaletin olmadığını dünyaya Odatv operasyonu örneğiyle gösteriyor. “Bakın” diyor:

-“Bize karşı olanlar bile hapse atılıyor. Mesele Erdoğan'ın diktatör olması; mesele iktidarı eleştiren herkesin hapse atılması!”

Odatv operasyonu, FETÖ'nün propaganda elini kuvvetlendirmiyor mu?

Odatv operasyonu, FETÖ soruşturmaları-yargılamaları üzerine şaibe yaratmak isteyenlerin elini güçlendirmiyor mu?

Sormayalım mı; yıllarca FETÖ ile yaptığı mücadeleyle bilinen Odatv tutuklamaları-gözaltıları bu örgüte yönelik operasyonların inandırıcılığı üzerine gölge düşürmüyor mu? Bu nasıl görülmez? Ne casusluğu? Buna kim inanır?

Asıl casus FETÖ olduğu halde FETÖ ile mücadele eden Barışlar, Müyesser Yıldız nasıl casuslukla suçlanır? “Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz/Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde…”

Kim kimi kandırıyor?

Maalesef… İktidar dün olduğu gibi bugün de gerçekleri görmüyor; gelmekte olan tehlikenin farkında değil… Zamana yenik düşüyor; günlük siyasetle oyalanıyor.

Her büyük pratik, insanoğlunun düşünme yeteneğini arttırır ancak AKP bir türlü ders çıkarmasını bilmiyor.

MÜYESSER YILDIZ

Bir iktidarı yıpratmanın en birincil koşulu basın özgürlüğü sorununu gündeme getirmektir. Müyesser Yıldız, 38 yıldır haber peşinde koşmaktadır…

Müyesser Yıldız, Ankara gazeteciliğinin simgesidir…

Müyesser Yıldız, en güvenilir gazetecilerin başında gelmektedir…

Yorulmak bilmez.

Ciddidir, ağır başlıdır.

Faziletlidir. Vicdanlıdır.

Annedir…

Gerçeğe bağımlıdır.

Tek bir kirliliğe bulaşmamıştır.

Kimseye tamah etmez. Yüreklidir.

Sarsılmaz vatan sevdalısıdır. Rüzgârlarda savrulmaz.

Bağımsızlıkçıdır, anti-emperyalisttir.

FETÖ kumpasıyla hapse atılıp 16 ay/482 gün cezaevinde kalmıştır. Ama bir gün geri adım atmamıştır. Alnının akıyla çıkmıştır; ve kaldığı yerden gazeteciliğe devam etmiştir.

Böyle bir gazeteciden casus çıkaramazsınız; kimseyi ikna edemezsiniz. Yapmayınız. Ölçüyü daima kendi elinizde tutarsanız, gerçeğin ağırlığını kaybedersiniz!

Müyesser Yıldız'ı serbest bırakınız…

Barışları tahliye ediniz…

Odatv'yi açınız…

Bizler, sizin bize sürekli zulüm yapmanız için gazeteci olmadık!

Yeter artık…

Kendinizi de yakıyorsunuz! Kaybediyorsunuz.

Ve asıl, kaybettiriliyorsunuz!

Birileri ısrarla bu güzelim ülkeyi; nefretin, utancın kol gezdiği günlere döndürmek istiyor.

Kim bu güçler?