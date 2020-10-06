Asıl sorun, geçmişe bakışta

İktidar her olayda…

İktidar her sorunda…

İktidar her krizde…

Sürekli geçmişi gündeme getiriyor.

Geçmiş dönemi, devamlı şimdiki zamanda yaşatmaya çalışıyor!

Buradaki asıl sorun iktidarın sadece başarısızlığına kılıf bulma arayışı değil; veya sorumluluktan kurtulma ihtiyacı da değil. Bu bakış açısı daha büyük soruna sebep oluyor.

Asıl mesele şu:

Geçmişi anlayış şekliniz, şimdiki zamanı nasıl anlayacağınızı gösterir.

Yani, Osmanlı'nın başına gelenleri sürekli “üst akıl komplosuyla” açıklarsanız; bugünün sorununu da bu kafayla izah etmeye çalışırsınız!

Bu kavrayış/ bu anlayış, iktidarı gerçekler dünyasından uzaklaştırır. İşte asıl tehlike iktidarın hayal aleminde bulunmasıdır. Bu ruh hali,

şimdiki zamanın hakikati olan; piyasaların durgunluğa girmesi, işsizliğin çığ gibi büyümesi, pahalılığın yaşamı güçsüzleştirmesi, intiharların artması gibi gerçekler ile yüzleşemez…

Kadir Mısıroğlu “kafasıyla” dünü/tarihi değerlendirirseniz, bugünün nesnel analizini nasıl yapabilirsiniz/ bugünün ülke sorunlarını nasıl çözebilirsiniz? İtibariyle, iktidarınızın hiçbir hatası olmadığını, sorunun/krizin/olayın tek sebebinin “dış parmaklar” olduğu vehmine/ kuruntusuna kapılırsınız.

Bu hal iktidarınızı takıntılı yapar.

Bu hal iktidarınızı muhakeme yapamaz duruma getirir.

Bu hal iktidarınızı aşırı kuşkucu yapar.

İktidarın asıl çözmesi gereken problemi budur:

Bugün bu derece ağır ekonomik kriz yaşanmasının önemli nedenlerinden biri, iktidarın geçmişi anlama-analiz etme yanlışlığından bir türlü kurtulamamasıdır.

Ve ne yazık ki, kriz büyüdükçe iktidarın -gerçeklerden kopuk- düne dönüş ivmesi artıyor!

HANGİ TARİH

Friedrich Nietzsche (1844-1900)

Alman filozof.

1887'de yazdığı “Ahlâkın Soykütüğü Üstüne” eseri düşün/felsefe dünyasını derinden etkiledi.

“Soykütük” denince aklınıza ne gelir; atalardan torunlara uzanan ailenizin- soyunuzun kökeni, akrabalık ilişkileri…

Nietzche, soykütük yönetimini sosyal bilimlere soktu. Ahlâkın soykütüğünü yazdı, ahlâksal ön yargıların kökenini sorguladı: İnsanoğlu hangi koşullar altında yaratmıştı “iyi” ve “kötü” değer yargılarını?

Dönemin bilgisini, algısını köken/ soykütüğü araştırmasıyla irdeleyen Nietzsche yolundan, Foucault, Derrida, Barthes, Guattari, Deleuze gibi felsefeciler yürüdü. (M. Foucault'nun bir soykütük çalışması olan sağlık-tıp üzerinden iktidarın bedeni nasıl ele geçirdiğini “Kara Kutu” kitabımla Türkiye üzerinden anlatmaya çalıştım. Çok az doktor anladı bunu! Kitabımdan uzak duranlara Foucault'un ta 1963'de yazdığı “Kliniğin Doğuşu Tıbbi Algının Arkeolojisi” eserini tavsiye ederim. Felsefe size, neleri bilmediğinizi bildirir…)

Peki, tarih'in arkeolojisi nedir?

Gerçek bir tarih yazımı mümkün mü?

Tarihin yazımı-anlatımı zaman sürecinde nasıl değişti/değişiyor?

İktidar, tarih yazımın/ kurgusunun neresinde?

İktidar, tarihi hangi düşünce biçimleriyle değerlendirir, bilgiyi nasıl yorumlar, hayal ettiğini nasıl şekillendirir?

1.Derrida, tarih yazılım arkeolojisini– hangi toplumsal ve politik amaçlar için kullanıldığına göre değişen- dilüzerinden anlattı. “Anlamın sınırları dil'in tarihselliği içerisinde sürekli yer değiştirir.”

O halde iktidara hatırlatmakta yarar var:

Geçmişi yanlış anlarsanız, bugünü yanlış yaşarsınız/ ülkeye yaşatırsınız.

“ALTIN ÇAG” MİTİ

Ülkemizde “eleştiri” soykütüğü çalışmasını 1860'larla başlatabiliriz. Bu eleştiri de bilimsel/nesnel değil, izafidir/izlenimcidir. Bu anlayışa göre eleştiri “kitaplardan zevk almak, onlarla duyguları inceltmek ve zenginleştirmek sanatı.” Ki bu anlayışın belli yöntemi/kuramı-teorisi yoktu; kişisel beğeni üzerineydi/özneldi. Bu eleştirmenler Batıcı Tanzimat münevverleriydi.

Eleştiri, bilimsel tutumla/ nesnelliğe öncelik tanımakla değer kazandı; ve bu ülkemize ancak 1960'larda geldi. Ama… Demokratik eleştiri düzeni/ hayatını hâlâ kurabilmiş/ sağlayabilmiş değiliz.

Günümüzde mevcut iktidar tarafından eleştirinin bu derece “suç”– “ceza” kavramına sokulmasının sebebi de, geçmişi anlayış şekli değil mi? II. Abdülhamit “takıntıları” sürüyor! Hemen her gün ya bir haber ya da sosyal medyadaki bir paylaşım yüzünden insanlar gözaltına alınıyor, tutuklanıyor!( İktidar yolundan yürüyerek her eleştirinin dış güçlere hizmet ettiğini düşünen kimi polemikçi kafalar da yok değil!)

Toparlarsam:

“Altın çağ” miti iktidarı yaşanılan günümüz nesnelliğinden koparıyor.

Geleceği inşa etmesinin önündeki en büyük engelin bu düşünce-ruh hali olduğunun farkında mı iktidar? Sanmam.

Oysa. Tarih gösterir ki, geçmişin hatalarıyla yaşayanlar gelecekte yıkılıp gider.

Evet realite budur:

Geçmişi anlayış şekliniz, şimdiki zamanı nasıl anlayacağınızı gösterir.