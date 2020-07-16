Erdoğan kendine sormalı

İktidarın yayın organı gazete dün şunu yazdı:

“Odatv, 15 Temmuz'dan haberdar mıydı? ”

Soruya tek kelimeyle yanıt vereyim; “evet!”

Sadece FETÖ darbesinin gününü bilemedik! FETÖ'nün askeri darbe yapacağını belki yüz kez haber yaptık. Sürekli iktidarı uyardık. Dedik ki:

-“Kulağımıza gelen ciddi iddialar: Cemaatçi cunta darbeye mi hazırlanıyor.”

-“TSK'yı Cemaat'ten kurtaramazsanız sıra size gelecek.”

-“Cemaatçi komutanları isim isim listesi.”

-“F. Gülen TSK içindeki yapıyı henüz devreye sokmadı.”

-“ABD'den al haberi: Erdoğan'a darbe yapılacak.”

“Zaman gazetesi 36 yıl sonra o yazıyı yayınladı: Kışlada uykudan uyananlar silkinip kendilerine geliyor.”

“Cemaatin tek kurtuluşu darbe. Bunun PKK ile ne ilgisi var.”

-Genelkurmay'dan kulağımıza çalınanlar: TSK, içindeki Fethullahçılara neden operasyon yapamıyor.”

-“Fethullahçılar orduyu böyle biçti: Harp Okullarında inanılmaz kıyım. Tasfiyede yüzde 1350 artış.”

-“Odatv'den dev dosya: TSK'nın altı adım adım nasıl oyuldu.”

-“TSK'daki Cemaat yapılanmasının belgelerini açıklıyoruz: Askerlere nasıl kumpas kurdular.”

Uzatmayayım. Benzer haberleri hep yazdık.

Bağırdık sesimizi duyurmak için ama iktidar dönüp bakmadı bile! Medyalarındaki azgın koro her haberimize “komplo teorisi” dedi. Ağızlarından “Hocaefendi” hitabı hiç düşmedi.

Şimdi diyorlar ki:

-“Odatv, 15 Temmuz'dan haberdar mıydı?”

FETÖ yetiştirmeleri utanmayı bilmiyor.

DARBE BİLDİRİSİ

Odatv 15 Temmuz gecesi nasıl habercilik yaptı siteye girip okusunlar.

Bizim FETÖ'ye karşı yaptığımız mücadele Odatv arşivinde duruyor.

Bizim FETÖ'ye karşı yaptığımız mücadele özel yetkili mahkeme duruşmalarının tutanaklarında duruyor.

Bu mücadelemiz sonucu ağır bedeller ödedik. Bunları bilmeyen kaldı mı?

İktidar yayın organı öküzün altından buzağı arıyor; Odatv'yi suçlamak için akla-hayatın akışına uymayan bahaneler bulmaya çalışıyor…

Peki…

Bize sürekli saldıran iktidarın medya organı 15 Temmuz gecesi tv kanalından FETÖ darbe bildirisini okumasını unutturacağını mı sanıyor?

15 Temmuz gecesi halkı uyarmak isteyen AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'yi tv kanalına çıkarmadığını unutturacağını mı sanıyor? Neler… Neler… Binbir yalanla kirlerini yok edeceklerini sanıyorlar…

FETÖ'den öğrendikleri yöntemler-kumpaslar ile Odatv'yi inatla sürdürdüğü mücadelesini engellemeye çalışıyorlar. Neden?

Bugün FETÖ ile mücadelenin hâlâ bayraktarlığını yapan Odatv'yi kapattırıp, yöneticileri Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Müyesser Kılıç'ı hapse attırıyorlar. Neden?

Gerçek şu ki:

Odatv, FETÖ mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor ve gücü yettiğince sürdürecek. “Birilerini” haberlerimiz ile rahatsız etmeye devam edeceğiz. İşte… Bunu bildiklerinden Odatv'nin habercilik mücadelesine gölge düşürmeye çabalıyorlar.

NİFAK TOHUMLARI

15 Temmuz FETÖ darbesinin hedefinde salt Erdoğan yoktu; Odatv de vardı.

Darbe başarılı olsaydı; Odatv kapatılacaktı ve FETÖ'ye karşı büyük mücadele veren biz gazeteciler ya toprak altında ya da zindanda olacaktık!

Odatv bu emperyalist tehlikenin hâlâ farkında… Bu nedenle Odatv geçmişe değil, geleceğe bakıyor; Erdoğan'ı, CIA gölgesindeki FETÖ konusunda uyarmayı sürdürüyor.

Israrla yazıyoruz:

Erdoğan'ın çevresi FETÖ ile önce parasal ilişki kurdu; ve şimdi siyasal uzlaşı kurmaya çalışıyor. Ve bu kirli ilişkileri yazmamız “birilerini” rahatsız ediyor.

Bugün süreç aynen -hâlâ bir muamma olan-15 Temmuz darbesi öncesine benziyor. Örtüyü kaldırmak istiyor Odatv…

Bu nedenle Odatv yine hedefte.

Bu nedenle Odatv yöneticileri, gazetecileri yine hedefte.

Bu nedenle iktidarın yayın organındaki FETÖ yetiştirmeleri Odatv'ye bu yıl itibariyle savaş açtı. Gazetelerinde, tv ekranlarında hemen her gün aleyhimize yalan haberler var.

Dün karşımızda FETÖ medyası vardı.

Bugün karşımızda aynı yöntemleri uygulayan FETÖ yetiştirmesi iktidar medyası var.

Erdoğan kendine sormalı; “bizim yayın organının Odatv düşmanlığı nereden çıktı? Bizimkiler Odatv'yi susturarak neyin üzerini kapatmak istiyor?”

Evet, iktidar çevresinde sağlıklı düşünecek kimse kalmadı mı? 15 Temmuz'dan hala ders çıkarılamadı mı?

15 Temmuz öncesinin bugün aynen yaşanmasından iktidar tedirginlik duymuyor mu?

Odatv'yi kim neden kapattırır?

Arkadaşlarımızı kim neden hapiste tutar?

Dün olduğu gibi bugün de iktidarı uyaracak tek yayın organları olmadığının farkında değiller mi?

Anlamıyorlar mı; uyanık kalmak için Odatv'ye mecburlar. Bu konu FETÖ yetiştirmelerine bırakılmayacak önemdedir.

Mevzubahis olan vatanımızdır.

Ve hayatımızdır.