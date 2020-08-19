Erdoğan’ın oyunculuğu

Batı'yı eleştiririz.

Batı'ya dudak bükeriz.

Batı'nın bize husumet duyduğunu söyleriz.

Ve lakin:

“Batı bizi övsün”, “Batı bize ödül versin” diye dört gözle bekleriz!

Trump, Fox News kanalında dedi ki:

-“Erdoğan dünya çapında satranç oyuncusu!”

İktidara yakın medya, Trump'ın sözü üzerine “bayram” yaptı, haberi büyükçe verdi.

Trump'un övgüsüne ne çok açmışız meğer!

Peki…

Erdoğan iyi satranç oyuncusu mu?

Satranç, kesin sonuca giderek “şahı” mat eden/ yenen oyun. Bunun anlamı şu: Usta hamleler yaparak “rakip şahın”, tehdit altında olmayan bir kareye kaçışını engellemek; onu başka hamle yapamaz duruma getirmek. Bu ancak; rakibin diğer taşlarını alarak, onu güçsüz bırakarak mümkün…

Erdoğan, dünyada hangi “şahı” mat etti?

Erdoğan, dünyada hangi “şahı” kıpırdayamaz hale getirdi?

Erdoğan'ın dış politikasına başarılı demek mümkün mü?

Biliyoruz ki Batı, hep abartılı övgüyle sürdürdü sömürge politikalarını. Oysa. Bize lazım olan nitelikli yergi aslında! Batı biliyor ki; biz Doğu toplumuyuz; eleştirene düşmanlık yapıp övgü dizene “boynumuzu” uzatırız. Trump kurnaz.

Sonuçta:

Erdoğan'ın iyi bir satranç oyuncusu olduğunu düşünmüyorum. Ama. Acaba son birkaç yıldır oyunu öğrenmeye başladı mı? Biri, bu kadar kısa sürede “dünya çapında satranç oyuncusu” olabilir mi?

Erdoğan aslında ne oyuncusu olabilir?

KISSINGER BAKIŞI

Fırsat buldukça bu köşede Çin'in kırk yılda nasıl dünya devi olduğuna dair yazılar kaleme alıyorum.

Trump'ın gereksiz Erdoğan övgüsü aklıma dünyada en çok tanınan politikacı Henry Kissinger'i getirdi…

“Saklı Seçilmişler” ve “Kara Kutu” kitaplarımda sıklıkla bahsettiğim, geçen yüzyıl başında Çin'i yutmayı hedefleyen Rockefeller'ın “yetiştirmesi” Kissinger'in yazdığı “Çin” kitabına önyargılı yaklaştım. Fakat. 88 yaşında yazdığı, 2011 yılında çıkardığı kitabı elimden bırakamadım…

Doğu-Batı sentezini Çin'in tarihsel süreci içinde nesnel kalmaya çalışarak yazmıştı.

Propaganda yapan bir politikacı değil; sanki hâlâ Harvard Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan nesnel bir gözlemci ve gerçeklerle yüzleşen bir araştırmacı vardı karşımda. İçimden dedim ki, “Kissinger kolay olunmuyor!”

Konumuza dair saptamalarını özetleyeceğim:

-“Çinliler, Batı'nın stratejisi ve diplomasisinden tamamen farklı bir stratejik doktrinin öğrencileri olagelmişlerdir. Çalkantılı bir tarih, Çinli liderlere her sorunun bir çözümü olmadığını ve belirli olaylar üzerinden mutlak üstünlüğe vurgu yapmanın dünya uyumunu altüst edebileceğini öğretmişti…”

-“Çinli devlet adamları ‘ya hep ya hiç' diyerek bir anlaşmazlığın sonucunu nadiren riske atmışlardır; bir seneden fazla süren ince hesaplanmış manevralar onların tarzlarına daha uygundu.”

-“Batı geleneği kahramanlık becerilerini öne çıkarıp kesin sonuca götüren çarpışmaları ödüllendirirken, Çin ideali, nispi avantaj sağlamak için üzerinde uzun uzun çalışılmış, dolaylı ve sabırlı yolu tercih etmiştir…”

Kissinger, bu durumu Çin'in stratejik akıl oyunu “wei gi” (Go) üzerinden anlatıyor…

Ki bu oyun, Batı'da “kraliyet oyunu” haline gelen, şövalyelerin yedi yiğit erdeminden sayılan satrançtan farklıdır…

ERDOĞAN HANGİSİ

Trump'ın dilinden satranç pek düşmez; çoğu konuşmasında değiniyor! Oyundan ne kadar anlar bilmem; ama satranç tahtası önünde sürekli çocuklarla poz veriyor…

Kissinger iyi biliyor oyunun mahiyetini:

-“Satranç için ‘kesin sonuca giden muhabere' dersek, wei gi için ‘sürüncemeli bir hareket' diyebiliriz. Satranç oyuncusu mutlak zaferi amaçlar. Wei gi oyuncusu göreceli avantaj sağlamanın peşindedir…”

-“Usta satranç oyuncusu bir dizi ‘göğüs göğüse' çarpışmayla rakibin taşlarını saf dışı bırakmayı amaçlarken, yetenekli whigi oyuncusu rakibin taşlarının stratejik gücünü aşama aşama azaltır…”

-“Satranç tek bir şey düşünmeye yöneltir, whi gi stratejik esneklik üretir…”

Kissinger, Çin'in dünya düzenine yaklaşımı wei gi oyununa benzetiyor. Çin'in karakteristik farklılığını iki savaş sanatı uzmanı, Batılı Carl von Clausewitz ile Çinli Sun Tzu karşılaştırması yaparak da anlatıyor.

Sun Tzu'ya göre, galibiyet sadece silahlı kuvvetlerin zaferi değildir: “Nihai üstünlük bütün çarpışmaları kazanmada değil, düşmanı hiç savaşmadan alt etmekte yatar. Savaşın en üstün şekli bizzat düşmanın stratejisine saldırmaktır…”

Siz ne diyorsunuz:

Erdoğan iyi satranç oyuncusu mu?

Erdoğan iyi wei gi oyuncusu mu?

Yoksa şansa dayalı “blöflü pişti” oyuncusu mu?