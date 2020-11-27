İşin içinden çıkamadım

Tarih: 29 Nisan 2017

Yer: İstanbul Maslak

GEM TV Medya Grubu, Muhteşem Yüzyıl, Karadayı, Yaprak Dökümü gibi Türk dizilerin gösterim hakkını satın alıp Ortadoğu ülkelerinde yayınlayan şirket…

Sahibi İran asıllı İngiliz vatandaşı 45 yaşındaki Saeed Karimian idi…

Karimian, Kuveytli ortağı 46 yaşındaki Muhammet Mer-alMutairi ile akşam üzeri ofisinden çıkıp Mercedes ile Ayazağa Caddesi'nde giderken, aniden önü beyaz jip tarafından kesildi…

Jipin ön ve arka kapısından iki kara çarşaflı indi… Karimian'ın bulunduğu otomobile yaklaşıp ateş etmeye başladılar…

Karimian 13 kurşunla olay yerinde ve dört kurşunla Mutairi hastanede can verdi…

Olaydan birkaç saat sonra beyaz jip yanmış halde bulundu…

Cinayeti kim, neden işledi?

Bir iddiaya göre… İran devleti, Karimian'ın yayınlarından rahatsızdı. Tahran'da bulunan ofisi polis tarafından aranmıştı. Tahran'daki bir mahkeme tarafından Karimian gıyaben yargılanarak karşı propaganda yapmaktan altı yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sürgündeki İranlı muhalefet grubu Ulusal Direniş Konseyi'ne göre, “Karimian, Devrim Muhafızları tarafından öldürüldü!”

Gerçek neydi?

Bir cinayet daha anlatacağım…

TETİKÇİ İKİ KARDEŞ

Tarih: 14 Kasım 2019

Yer: İstanbul Şişli Esentepe.

Masoud Molavi Vardanjani, 33 yaşındaydı.

İran'ın harika çocuğu idi. İran Savunma Bakanlığı'na bağlı Siber Savunma Karargâhı'nda görevliydi. İnsansız hava araçları gibi siper teknoloji üzerine çalışıyordu…

Birden… Mart 2018'de itibaren İstanbul'a kaçtı. Telegram haberleşme platformundaki “Black Box” (Kara Kutu) adındaki video kanalında İran rejimi hakkında yayınlar yapmaya başladı. Örneğin:

-“Yozlaşmış mafya komutanlarının kökünü kazıyacağım. Dua edin ben bu işi yapmadan onlar beni öldürmesin.”

Bu sözlerden üç ay üç gün sonra…

Evden pek çıkmayan Vardanjani, İstanbul'a geldiğinde tanıştığı Ali Esfanjani'nin ısrarıyla yürüyüşe çıktı…

Vardanjani'ye yaklaşan bir kişi, yakın mesafeden susturucu takılmış silahıyla ateş edip kaçtı.

Vardanjani öldü.

Kendini “İran muhalifi” diye tanıtan Ali Esfanjani kayıplara karıştı; daha sonra Ağrı üzerinden İran'a kaçtığı belirlendi…

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Vardanjani suikastini İran'ın yaptığını açıklayıp kınadı.

Gerçek bu muydu?

Karimian ve ortağı Mutairi'yi de İran mı öldürmüştü?

Gerek İstanbul Emniyeti ve gerekse MİT detaylı araştırmalar yaptı. Tetikçi olduğu iddia edilen Abdulvahap Koçak yakalandı.

İlginç olan şuydu: Adı Karimian ve ortağı Mutairi'yi ölümüne karışan firari Ali Koçak ile kardeştiler!

Ve Ali Koçak, uyuşturucu kaçakçısı İranlı Naci Şerifi Zindaşti'nin şoförüydü!

İşaretler İran'ı gösteriyordu…

Ancak…

Kafa karıştıran bulgular vardı:

FETÖ BAĞLANTISI

İranlı Zindaşti, 1974'de, -Hakkâri Yüksekova sınırındaki- Urmiye'de doğdu. Ailesi kalabalık Kürt Zindaşti aşireti idi.

Zindaşti, İran'daki uyuşturucu operasyonunda 1994'de yakalandı. İdamla yargılanırken Tahran'daki Evin Cezaevi'nden -bir Devrim Muhafızı'nı öldürüp- firar etti.

Ölen akrabası “Kamal Şerifi Seydani” adıyla Türkiye'ye geldi. Evlendi. Çocukları oldu.

İstanbul'da 2007'de yakalanan 74 kilo eroinle ilgili görünüp bu sahte isimle tutuklandı.

O dönem Ergenekon kumpasları başlamıştı. Savcı Zekeriya Öz, Zindaşti ile cezaevinde görüştü. Zindaşti'den, -FETÖ hâkimlerinin önünü açmak için- Balyoz Davası'na bakacak Hakim Zafer Başkurt ve Ergenekon Davası'na bakacak Hakim Erkan Canak'ı hedef alan ifade aldı. Kimi avukatlar hakkında da benzerini yaptı Savcı Öz!

Zindaşti “Terazi” kod adıyla gizli tanık yapıldı. Karşılığında tahliye edildi…

Zindaşti'nin FETÖ ile ilgisi bununla sınırlı değildi. FETÖ üyeliğinden tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluk çalışanı Metin Topuz ile Zindaşti 2007-2013 yılları arasında 30 kez görüştü. Keza aynı döneme FETÖ'nün yargı imam Ahmet Can ile 28 kez görüşmüştü. FETÖ ile görüşmesi bunlarla sınırlı değildi. Uzatmayayım.

FETÖ'nün İran düşmanlığı biliniyor.

Zindaşti'nin yukarıda yazdığım suikatlere benzer cinayetler yaptırdığı biliniyor.

Suç merkezinin başındaki Zindaşti en son 5 Nisan 2018'de yakalandı, 11 Ekim 2018'de -Burhan Kuzu'nun da adının karıştığı- skandal kararla tahliye edildi! Ve kayıplara karıştı.

Söyler misiniz; kimin eli kimin cebinde?

Meslektaşım Timur Soykan'ın Zindaşti'yi yazdığı “Baronlar Savaşı” kitabını mutlaka okuyunuz. Uyuşturucu siyaset yargı üçgeninde neler oluyor inanamayacaksınız…