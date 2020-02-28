Geçen yıl ABD gündeminde grip vardı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yayınlanan rakamlara göre, grip 2017-2018 sezonunda yaklaşık 80 bin kişinin ölmesine yol açtı. Bu, son otuz yılın en yüksek seviyesiydi. Bir önceki en yüksek seviye 56 bin idi. Geçen grip sezonunda ise 61 bin kişi öldü.

Dünyada ölüm sayısı ne? Bilinmiyor tahminler yapılıyor; “1-1.5 milyon arası.”

ABD'de gripten ölümler artınca “sebepler” üzerinde durulmaya başlandı. Örneğin… Ortaya çıkan gerçeklerden biri şu oldu:

Grip aşılarının etkinliği yüzde 47 olarak bildirildi. Ancak mutasyona uğrayan virüsten dolayı etkinlik yüzde 9'da kalıp, tüm sezon aşının genel etkinliği yüzde 29 olarak gerçekleşmişti! Ölenler arasında aşı olanlar da vardı. 80 bin kişinin gripten öldüğü yıl ABD'de 145 milyon kişi aşı olmuştu! Aşıların gribi tam önlemediği gibi solunum yolları enfeksiyonu riskini 4.4 kat artırdığı ortaya çıktı!

Prof. Michael T. Osterholm, ABD'de biyogüvenlik ve bulaşıcı hastalık uzmanı. “Bulaşıcı Hastalık Araştırma ve Politika Merkezi/CIDRAP” kurumuna bağlı “Grip Araştırma ve Gözetim Mükemmeliyet Merkezleri/ CEIRS” müdürü. Dedi ki:

–“Aşıyı aşırı teşvik ettik ve abarttık. Yüceltildiği kadar korumuyor aslında. Hepsi bir satış-pazarlama, halkla ilişkiler işi.”

Uzatmayayım.

Bu tartışmalar yararlı bir sonucu ortaya çıkardı:

Kelle paça!

ANA KONUYU ATLAMAK

Prof. Dr. Canan Karatay'ın, Corona virüse karşı kelle paça içilmesini önermesi gündem oldu.

Kelle paça sosyal medyada “geyik muhabbetine” döndü. Bir grup “nedense” ısrarla Prof. Karatay'ı anlamak istemiyor!

Hoca'nın üstünde durduğu bağışıklık/immun sisteminin güçlendirilmesi. ABD'de “kelle paçanın” tavsiye edilmesi konusunda kuşkusuz ironi yaptım! Ancak. Söylenenler benzerdi:

-“Gribe karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirin!”

Prof. Karatay ABD'deki kimi meslektaşlarıyla aynı sözleri tekrarlıyor:

-Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için de lahana, turp, kereviz, sarımsak, soğan, pancar, yumurta ve kelle paça gibi ürünler tüketin…

Keza:

Gripten ölümler çok artınca, ABD'de bağışıklık sistemini neyin güçsüzleştirdiği de -nihayet- medya gündemine geldi: Endüstriyel hazır gıdalar, ilaçlar vs.

Mesele şu:

Bağışıklık sistemi hücrelerinin yüzde 70'inin bağırsaklarda olduğunu biliyor musunuz? Bağırsaklarınızdaki yararlı bakteriler/ probiyotikler ne kadar çok, ne kadar çeşitli ise bağışıklık sisteminiz o kadar güçlüdür.

Öte yandan kötü beslenme, bilinçsiz kullanılan ilaçlar yüzünden dost bakteriler zarar gördüğünden bağışıklık sisteminiz güçsüz düşüyor ve bedeniniz -sadece gribe değil- her türlü hastalığa açık hale geliyor…

Oysa kapitalist tıp anlayışı, “aşı” dışında söz duymak istemiyor!

AT GÖZLÜĞÜ

Küresel ilaç şirketleri “yardımıyla” kapitalist tıbbı yücelten “bilim” dergisi çıkaranlar corona virüsü üzerinden halkı korkutmayı görev edindi:

-“Aşı olmadığı için yüz yıl önce İspanyol gribinden 50-100 milyon kişi öldü!”

Ya ölmeyenler? Evet birileri öldü, diğerleri neden ölmedi? Çünkü, -örneğin- birinin bağışıklık sistemi güçlüydü, diğerinin zayıf!

Meseleyi salt aşının olmaması üzerinden analiz etmek hata değil mi?

Corona virüsünden yaşlı insanların ve kronik hastalıkları bulunanların daha çok ölmesi de bağışıklık sistemlerinin zayıf olmasından kaynaklanıyor.

Şunu demek istiyorum:

Kapitalist tıp anlayışı insanları sonuca odaklı hale getirdi. Oysa önleyici tıp anlayışı, hastalıktan öncesini temel almaktadır. Yani amaç, hastalandırmamaktır.

Kapitalizm sizi korkutarak –örneğin virüsler konusunda– “ah bir aşı bulunsa” konusuna odaklıyor. Aşı bulunsun, kimin itirazı olur. Ama endüstriyel gıdalardan, hava kirliliği gibi çevresel etkilere kadar bağışıklık sistemini harap eden etmenler üzerinde de durmak gerekmez mi?

Konu geldi yazayım; kimileri benim “tamamlayıcı tıp” anlayışını savunarak aşı düşmanlığı yaptığımı söylüyor. Hiç bilmiyorlar.

Tamamlayıcı tıbbın özünü “benzer, benzeri tedavi eder” anlayışı oluşturur: “Bir insanı hasta eden onu iyileştirir de!” Yani, aşıda uygulanan sistem! Fakat farklılığı şu:

-“Her bedenin farklılığı gözetilmeden aşıların bütün nüfusa uygulanması son derece tehlikelidir…”

Konumuza dönersem. Sonuçta:

“Corona aşısı bulunmazsa ne yapacağım” diye karalar bağlamayın; bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye çalışın! Yoksa her grip sezonu benzer korkuyu yaşatırlar size…