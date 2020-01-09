İran-ABD gerilimi ezoterik/içrek öğretilerin gündeme gelmesine sebep oldu.

Bunlardan biri “Armageddon” (Kıyamet Savaşı)…

Ortadoğu'da çok ülkenin katılacağı savaş sonrası kurtarıcı (kimi inanca göre “mesih” kimi inanca göre “mehdi”) dünyaya gelecek…

Yahudilik ve Hıristiyanlıkta bu dinsel görüş var.

Hinduizm'de “Kalki”, Budizm'de “Maitraya” gibi kavramlar var.

Kuran-ı Kerim'de bu görüş bulunmuyor. Ama sonra, önce Şii ve ardından Sünni inanç “kurtarıcı” dinsel öğretiyi benimsedi. Dayanakları çeşitli hadisler oldu…

Kuşkusuz tesadüf:

Netflix dizisi “Messiah” bu aybaşında gösterime girdi. Ve birden diziyle ilgili ardı ardına medyada haberler çıkmaya başladı.

Merak ettim seyrettim.

İzlemez olsaydım; hayatımda bu kadar berbat dizi az gördüm! Kaba bir “dinler arası diyalog” propagandası yapıyor.

Netflix son dönemde ısrarla, komplo teorileriyle harmanladığı ezoterik dizilerle “yığınları” bir geleceğe hazırlıyor!

Baksanıza… Erdoğan'ın askeri başdanışmanı, SADAT kurucusu emekli asker Adnan Tanrıverdi, bir programda “Mehdi gelecek, ortamı buna göre hazırlamalıyız” diyor!

Adnan Oktar'ın “mehdi” iddiasını biliyorduk…

Hasan Mezarcı'nın “mehdi” iddiasını biliyorduk…

İsminin başına “mehdi işareti” sayılan “Muhammet” adını ekleyen “M.” Fetullah Gülen iddiasını biliyorduk…

Şimdi… Başımıza bir de saçma-sapan “Messiah” dizisi çıktı!

BENZERLİK ŞAŞIRTICI

“Messiah” dizisini seyrederken içimden sürekli “bunları bir yerden hatırlıyorum” dedim.

Anımsadım:

Muhammet b. Süleyman!

1884 yılında Suriye Cemmasiyye Köyü'nde “mehdi” iddiasıyla ortaya çıktı.

Dizi ile benzerlik çok:

“Messiah” Şam'da ortaya çıkıyor.

“Mehdi” Muhammet Süleyman Halep'te!

“Messiah” IŞİD saldırısı ile kum fırtınasındaki cesur tavrı ve retorik konuşmasıyla halkın güvenini kazanıyor.

“Mehdi” Muhammet Süleyman, Hıristiyanların saldırısı ile çekirge istilasının yarattığı kıtlık günlerindeki tavrı ve retorik konuşmasıyla halkın güvenini kazanıyor.

“Messiah” her yaştan köylü takipçilerini yolculuğa çıkarıyor; silahlarını vs. bırakmasını istiyor.

“Mehdi” Muhammet Süleyman her yaştan köylü takipçilerini yolculuğa çıkarıyor; tüm eşyalarını bırakmalarını istiyor. Ekin alanlarını filan yaktırıyor.

Her iki “kurtarıcının” yanında yaşlı derviş var. Muhammet Süleyman'ın yanındaki Nakşibendi Şeyhi Abdülfettah Efendi!

“Messiah”in hayatını bir akademisyen, Muhammet Süleyman'ın ise İmam Şibravi'nin kitabı değiştiriyor.

“Messiah” ile takipçilerinin yürüyüşünü İsrail askeri durduruyor; gözaltına alınıyorlar.

“Mehdi” Muhammet Süleyman ile takipçilerinin yürüyüşünü Osmanlı askeri durduruyor; gözaltına alınıyorlar.

Müritlerin bir bölümü “kurtarıcıyı” terk ediyor.

Her iki “kurtarıcı” da sorgulanıyor. Hiçbir politik iddiaları olmadıklarını söylüyorlar.

Ve fakat:

Gerek ABD/CIA-İsrail/MOSSAD ve gerekse II. Abdülhamit/Yıldız Sarayı “kurtarıcının” arkasındaki güçleri merak ediyor!

Uzatmayayım… İşin özü şu:

16 MEHDİ

İnsanoğlu, siyasi-ekonomik-kültürel kriz dönemlerinde hep bir “kurtarıcı” arıyor.

İstiyor ki, “kurtarıcı” gelsin karmaşayla- zorluklarla dolu hayatını “cennete” dönüştürsün.

İslam tarihinde kavramın ilk ortaya çıkışı Emeviler döneminde Muaviye'den sonra oldu. Takibinde… Umutsuzluk dalgasının arttığı, zulmün yaygınlaştığı ve hızlı sosyal değişimlerin yaşandığı yani iddiaya göre “dinin bozulduğu” dönemlerde ardı ardına “mehdiler” ortaya çıktı…

Örneğin: Yıkımın ağırlaştığı-ekonominin alt üst olduğu II. Abdülhamit döneminde Adana'dan Medine'ye; Sudan'dan Yemen'e; Aydın'dan Urfa'ya; Musul'dan Bursa'ya; Hayfa'dan Siverek'e 16 “mehdi” olayı meydana geldi!

Hepsi “hidayete ermiş, geleceği gören, yol gösterici” idi!

Söylemleri aynıydı: “Doğruluğun, adaletin, iyiliğin temsilcisi” olmak! Yeryüzünü imar ve ıslah edeceklerdi!

Şunu belirteyim: Kehanetlerinin çıkmaması gibi unsurlar “kurtarıcıların” yok olmasını sağlamıyor. Aksine, zamanın gittikçe kötüleştiği her zorlu dönemde toplumsal beklentinin “kurtarıcıya” olan ihtiyacı artıyor!

Günümüz Adana'sında bile yüzlerce insan, “2019 yılında mehdi zuhur edecek” diyen Mehmet Güven'e inanmaya devam etmiyor mu?

Meselenin sosyo-psikolojik yönü göz ardı edilemez. Uyduruk “Messiah” dizisinin bu kadar övülmesinin sebebi de insanların ağır bıkkınlık verici ruh halinde bulunması mıdır? Neyse.

Görünen o ki:

ABD ve İran'ın yapacağı savaş nedeniyle önümüzdeki günlerde “kurtarıcı” kavramı daha çok konuşulacak…