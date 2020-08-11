Beklemediğim bir yerden gelen İbrahim Kalın'a “destek” yazısı, bana bir Çin belgeselini anımsattı.

Konuyu hatırlatayım:

Cumhurbaşkanı Sözcüsü-Büyükelçi İbrahim Kalın, Namık Kemal'den Atatürk'e uzanan aydınlanmacıları modernizm üzerinden üstü örtülü eleştirdi:

-“Bize yüz elli yıldır modernleşme adı altında başkalarının hikâyeleri anlatıldı. Artık kendi hikâyemizi yazma zamanıdır…”

Aydınlık Gazetesi'nden kimi yazarlar İbrahim Kalın'ı tenkit etti. Aynı gazeteden 35 yıllık arkadaşım Dr. Serhan Bolluk arkadaşlarını eleştirdi…

“Maocu dostum” Dr. Bolluk'un tavrı bana 1988 yapımı altı bölümlük Çin belgeselini anımsattı: River Elegy (Ağıt Nehri)…

Çin Merkez Televizyonu (CCTV) tarafından yayımlanan belgesel ülkeyi ikiye böldü!

Şunu anlatıyordu belgesel; Çin'in kara temelli geleneksel medeniyeti, Batı'nın modern bilimleri tarafından desteklenen deniz medeniyetleri tarafından yenilgiye uğratıldı.

Çin gelenekselciliğini anlatmak için belgesel yapımcıları, suları hep bulanık ve ağır akışlı olan Sarı Nehri metafor olarak kullandı. Sarı Nehir, bir zamanlar medeniyetin ön saflarında yer alan ve ancak daha sonra izolasyon/yalnızlık ve muhafazakârlık nedeniyle kuruyan Çin'in ta kendisiydi…

“Yani” diyordu belgesel; “Çin yüzünü mavi okyanusa/dış dünya ve Batı'ya dönmez, kendisini yenilemezse dün olduğu gibi bugün de parçalanıp yok olur…”

Özünde belgesel, “Çin mucizesini” yaratan Deng Xiaoping'in düşüncelerini ekrana taşıdı…

DÖRTLÜ MODERNİZASYON

Dünyanın ikinci en büyük ekonomisi olan Çin, mucizesini bu kadar kısa sürede nasıl gerçekleşti?

Yıl, 1975.

Çin Ulusal Halk Kongresi Ocak ayı toplantısında kürsüye gelen Başbakan Zhou Enlai, kapsamlı modernleşme çağrısında bulundu.

Yüzyıl bitmeden gerçekleşmesini istediği “Dörtlü Modernizasyon” şu sektörleri temel aldı: Tarım, endüstri, ulusal savunma, bilim-teknoloji…

Aynı yıl -Zhou ile ittifak- Deng, “Öncelik bilimsel araştırmalara verilmelidir” başlığı altında manifesto/bildiri sundu:

– Çin'in ekonomik gelişimi için bilim teknoloji öncelikli amaçtır.

– Çin işgücü profesyonelleşmelidir.

– Siyasi tasfiyelerle felce uğratılan nitelikli kadrolar işe döndürülmeli, liyakat temel öncelik olmalıdır.

– Bireysel beceri ve girişimler teşvik edilmelidir.

– On binlerce Çinli öğrenci (tıpkı Zhou ve kendisinin de gittiği gibi) Batı'ya eğitime gönderilmelidir…

– Eğitime özel önem verilmedikçe bilim-teknolojinin gelişmesi mümkün değildir. Boş konuşmalar modernleşme programımızı hiçbir yere götürmez…

Zhou ve Mao'nun ölümleri ardında Deng, modernizasyonu hayata geçirmek için, “Dörtlü Çete” gibi rakiplerini alt ederek (Hua Guofeng'den sonra) iktidara gelip büyük dönüşümü gerçekleştirdi…

Deng'in “uzun yürüyüşü” sürüyordu…

Yani:

Mao, yaptığı devrimle geleneksel Çin'i yıkıp modernleşmenin yapı taşlarını nasıl döşedi ise,

Deng de, modernleşmeyi bireylerin inisiyatifi /girişimi üzerinden geliştirme cesareti gösterdi. Dedi ki:

“Kedinin siyah veya beyaz olması önemli değildir; önemli olan fareyi yakalamasıdır!”

FANTASTİK GEREKÇELER

Dörtlü Modernizasyon'un neyi gerçekleştirdiği bir somut veriyle açıklayayım:

Deng iktidara geldiğinde ABD'nin Çin ile toplam ticaret hacmi 336 milyon dolar idi. Geçen yıl rakam 558 milyar dolar oldu…

Çin'in bugün ihracatı 2.5 trilyon dolar!

Bu noktaya Çin nasıl geldi?

Kuşkusuz Deng'in “Reform ve Açılım” dediği “sosyalist modernizasyon” ile…

Reçetesi şuydu:

– Akıl kullanılmalı…

– Zihinler özgürleşmeli…

– Olgulardan gerçeğe ulaşmalı…

– Gelecek birlik ruhuyla inşa edilmeli…

Deng, “entelektüel tabuların” ve “bürokratizmin” yıkılmasından yana oldu hep.

-“Düşünce kalıplaşmış ve basiretsiz bir hâl alırsa inanç görüntüden ibaret olur. Bu durumda bir parti ya da ulusun gelişmesi olanaksızdır. Hayat söner ve parti ya da ulus yok olur…”

Merkezi sistem çöküyordu ve Çin modernizasyon politikalarıyla “dünya devi” oldu.

Biz ise hâlâ modernizasyon tartışması yapıyoruz.

“Politika oluşturmak ile yönetmek arasındaki çizgi nedir” sorusuna Deng şu yanıtı verdi:

-“İdeolojik meseleler Parti'nin, uygulamaya ilişkin politikalar yöneticilerin konusudur.”

Deng, İbrahim Kalın'a yanıt veriyor aslında!

İktidar bürokratı, ideolojiyi tartışma konusu yapmamalıdır. Onun yapacağı; Türk ekonomisinin Batı karşısında bu derece kırılgan olmasına fantastik değil, gerçekçi yanıtlar vermesidir.

Deng'in dediği gibi olgulardan gerçeği aramak gerek; yoksa kendinizi kandırmaya devam edersiniz…

Ve olan partinize olur…

Ve olan ülkemize olur…

“Maocu dostum” bunları nasıl bilmez.