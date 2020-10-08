Menzil’in asıl rolü

Düşünme, fikir üretmeyle sonuçlanan zihinsel süreç…
Düşünmenin nasıl yapılması gerektiğinin usulü/ yöntemi öğretilmiyor; felsefe okullardan kovuldu! Bunun sonucu ülkemizde mantık örgüsüne dayalı sistematik düşünce tarzı hiç kalmadı; derin sorgulama yapamıyoruz. Olayları/ sorunları/ meseleleri birbirinden kopuk değerlendiriyoruz; aralarında sebep sonuç ilişkisi olduğunu kavrayamıyoruz.
Mesela:
ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye'deki devlet hastanelerinin ABD ilaç şirketlerine 2.3 milyar dolar borcu olduğunu söyledi.
Büyükelçi Satterfield, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un bu konuyu geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile görüştüğünü ve borcun zamanında ödenmesine ilişkin kendilerine güvence verildiğini belirtti.
Büyükelçinin bu sözleri üzerinde tek tartışılma yapılmadı, borcun sebebi üzerinde hiç durulmadı.
Peki, bunun yerine bizler neyi konuştuk?
GATA/GEAH Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer!
Cumhuriyet ürünü Medeni Kanu'na karşı çıkıp çok eşliliği savunmasını ya da Osmanlı erkeklerini yerel Arap giysisi yerine pantolon giydirmeye özendirdiği için 2. Mahmut'a kızmasını biliyorsunuzdur. Hele yoğun bakımdaki bir eski başbakan hakkında, “Bu arada İmam Hatip mezunu gassalimizin bir avuç dolusu pamukla Mesut Yılmaz'ı köşede sabırla beklediğini de ilave edelim” gibi ayıp sözlerini Türkiye kaç gündür tartışıyor.
Bu iki olay birbiriyle ilgili mi? Evet…
WikiLeaks, Türkiye ilaç sektöründen kimi sızıntılar yaptı.
ABD Ankara Büyükelçisi Eric Edelman ile, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın yaptığı toplantılarda konuşulanlar medyaya hiç yansımadı…
“Kara Kutu” kitabımda yazdım:
Edelman, ilaç fiyatları belirlenirken Amerikan şirketlerin faydalarının mutlak göz önünde bulundurulmasını istedi.
Edelman, Amerikan ilaç şirketlerinin yatırımlarını telafi edemedikleri sürece çalışmalarını durduracaklarını ve bunun Türkiye için tehlike oluşturacağını söyledi.
Edelman, “Amerikan ilaç şirketleri R ve D'ye yatırımlarını telafi edebilecek kolaylıklar gösterilmeli! Küresel olarak bütünleşen dünyada, Türkiye AB'ye girmeye hazırlanırken, korumacı tedbirler Türkiye için yıkım getirir” dedi.
Edelman, Bakan Akdağ'ı tehdit bile etti: “Başta Karadeniz olmak üzere HIV/AIDS'in, Türkiye'de daha yaygın hale gelme tehlikesi var!”
Sağlık Bakanı Akdağ, ABD Büyükelçisi Ross Wilson ile de sık buluştu.
WikiLeaks belgesinden öğreniyoruz ki, Büyükelçi James Jeffrey de ilaç sektörüne nasıl müdahale ettiklerini sürekli Washington'a bildirdi. Vs…
ABD büyükelçilerinin tümü ilaç sektörüyle yakından ilgilendi. Türkiye, küresel Amerikan ilaç şirketleri için çok iyi pazardı. Bunu sağlayanların başında Sağlık Bakanı Recep Akdağ vardı…
2.3 milyar dolarlık ilaç borcuna kimler sebep oldu, belli değil mi?
O halde şunu nasıl göremeyiz:
Sayfalarca yazdım:
Korunaksız-korumasız bırakılan Türkiye sağlık pazarında Amerikan ilaç şirketleri hangi politikacılarla kol kola girdi?
Recep Akdağ'ın 12 yıl Sağlık Bakanlığı yapacak ne tür nitelikleri vardı? (Ki Başbakan Yardımcısı da oldu!)
Recep Akdağ bakanlığa neden Menzil tarikatı müritlerini yığdı? Dr. Ali Edizer'i niçin özel kalem müdürü yaptı?
Amerikan ilaç şirketlerine bakanlığın kapılarını sonuna kadar bu müritler açmadı mı?
Menzil grubunun Sağlık Bakanlığı'nda örgütlenmesini bu açıdan değerlendirmek gerekmiyor mu?
Mesele, Menzil'in “Emsey” gibi bir-iki hastane açması ya da bir-iki bürokrat koltuğu kapması değildir. Milli stratejik ilaç sektörümüzün Amerikan küresel şirketlerinin eline geçmesindeki asıl rolüne bakınız derim…
“Kara Kutu” adı geçince hemen “ama aşı” diyor kimi çevreler! O halde aşıdan örnek vereyim:
Kuş gribi palavrası döneminde Recep Akdağ 8.4 milyon doz aşı ithal etti; ve sonuçta 5 milyon doz aşı depoda kaldı! Toplam aşı kampanyasında harcanan 550 milyon dolar kimlerin cebine gitti; Menzil tarikatının mı? Kuşkusuz asıl kazanan ABD ilaç şirketleri oldu…
ABD elçisinin açıkladığı ilaç şirketlerine 2.3 milyar dolar borç ile, Menzil tarikatından Dr. Ali Edizer'in sözleri arasındaki doğrusal ilişkiyi kavradınız mı?
Mesele boşboğaz-hödük bir doktor hezeyanının çok ötesindedir; odaklanılması gereken Menzil'in sağlık/tıp sektöründeki sömürgeci küresel şirketlere yaptığı aracı/“komprador” görevdir…
Emperyalist kuşatmanın son 200 yıldır sürekli tarikatlar aracılığıyla gerçekleşmesi tesadüf değildir. Atatürk'e düşmanlıklarının asıl sebebi de budur…