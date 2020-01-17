Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir Adnan Kahveci’si olmayınca!..

Kadir Has Üniversitesi'nin araştırmasına göre; AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilen destek giderek düşüyor. 2017'de yüzde 49.7 olan Erdoğan'a destek 2018'de 33.6'ya, 2019'da ise 30.9'a inmiş durumda.

Buna karşılık “Erdoğan'ı desteklemiyorum” diyenlerin oranında yükseliş gözleniyor. Geçen yıl için bu oran yüzde 41.3'ü buluyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de toplumdan beklenen güçlü desteği alamadığı gözleniyor.

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İktidarın uyguladığı dış politikaya halkın desteği de geriliyor.

Hükümetin dış politikalarını “başarılı” bulanların oranı 2018 yılında yüzde 32.2 iken, bu oranın 2019'da 28.5'e gerilediği belirtiliyor.

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Araştırmaya göre halk, ülkenin en önemli sorunlarından biri olarak ekonomiyi görüyor. Ekonomi ile ilişkilenen sorunlar bir arada değerlendirildiğinde ise; işsizlik, hayat pahalılığı ve ekonomik durgunluk, toplamda yüzde 46.1 ile birinci sıraya yerleşiyor.

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Kısacası tablo AKP ve ortağı MHP yönünden iç açıcı görünmüyor.

Araştırmayı okurken, merhum Turgut Özal'ın yüzde 45 gibi güçlü bir oy oranıyla iktidar olduktan sonra, partisi ANAP'ın içine girdiği gerileme sürecini ve nedenlerini düşündüm. Hatırlarsınız, ilk yıllarda Özal'ın yanında, hem ülkeye yararlı projeler üreten, hem de yanlışlarını hiç çekinmeden yüzüne karşı söyleyebilen bir “Doğrucu Davut” vardı: Adnan Kahveci…

Kahveci para pul peşinde koşmayan, haksız kazanca el sürmeyen, parlak bir eğitim geçmişi olan gerçek bir vatanseverdi.

Çok zeki, yaratıcı ama aynı zamanda çok da çalışkandı. IQ'su hayli yüksekti. Zihninde aynı anda birkaç farklı işlemi hatasız yapabilme yeteneğine sahipti. Bu özellikleriyle sayısız proje üretmişti.

Hırsızlara, yolsuzluk yapanlara, hortumculara ve kamu kaynaklarını yağmalayanlara karşı amansız bir mücadele sergiliyordu.

Bu çıkar lobisi, zamanla Özal'la Kahveci'nin arasına girdi ve ilişkiyi soğutmayı başardı.

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Ölümünün ardından herkes, hiçbir maddi birikiminin olmadığını, geriye tek kuruş bırakmadığını gördü.

Oysa öyle makamlarda bulunmuştu ki istese birkaç imzayla 7 göbek sülalesine yetebilecek göz kamaştırıcı bir servete sahip olabilirdi!..

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sarayları, uçakları, danışman ordusu, medyada yaptıklarını yere göğe sığdıramayan yandaş kalemleri, gözüne girebilmek için doğru yanlış ayrımı yapmadan her sözünü alkışlayan bilim (!) insanları, çeşitli beklentilerle çevresini kuşatmış yağcıları, yalakaları, şakşakçıları var!..

Ama hiçbiri çıkıp da kendisine “Efendim, bu Kanal İstanbul Projesi'nden vazgeçelim. Çünkü her 5 kişiden sadece biri bunu destekliyor” diyemiyor.

Sahi, Erdoğan'ın her şeyi var da yüzüne karşı doğruları çekinmeden söyleyebilecek bir Adnan Kahveci'si yok!..