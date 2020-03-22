Koronavirüs insanlık tarihinde yeni bir dönemi başlatacak!..

“Donald Trump başta olmak üzere ‘eski moda' dünya liderlerinin şöyle düşündüğü ortada:

‘Koronavirüs denilen bu melanet de nereden çıktı? Şurada ne güzel kendi aramızda savaşıp gidiyorduk!..'

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Şaşkınlık içindeler…

Çünkü bu düşmana hangi düzeyde ve hangi sıfatla karşı koyacaklarını bilemiyorlar!

İnsanlara saldıran ‘düşman' bir virüs (COVİD-19)!.. Bu gezegende yaşayan başka bir tür canlı! Yani, bir bakıma, türler arası bir savaş söz konusu…

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Benzer saldırılar eskiden de yaşanmış. Veba, kolera ya da tifüs olmasaydı, tarih kuşkusuz çok farklı yazılırdı. İnsanlık, bilim sayesinde bu saldırıları saf dışı bıraktığı için haklı olarak kendisiyle övünüyor.

Ama bu kez, eski düşman, karşısına yeni bir çehre ile çıkıyor. Ve insanlık onunla nasıl başa çıkacağını henüz bilmiyor! Paniğin nedeni de bu!..

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Trump gibiler, böylesine tehditlere karşı ‘insanlık' türünün bir üyesi olarak tepki göstermeyi zayıflık sayıyorlar. ‘Küresel ısınma' krizinde bunun bir örneğini görmüştük. Şimdi ikincisine tanıklık ediyoruz.

Ama bu anlayışın faturası korkarım çok ağır olacak!..

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Düşünebiliyor musunuz, ABD Başkanı Trump, Çin'de patlak veren salgından siyasi ve ekonomik çıkar ummuş, ondan hemen ‘Çin virüsü' diye söz edebilmişti!..

Kaderin cilvesine bakın ki, koronavirüs melaneti bir bumerang gibi Amerika'ya döndü. Belki de orada, Çin'dekinden daha fazla can alacak, yıkım yapacak!

‘Koronavirüs'ün siyasi kurbanlarının başını belki de Trump çekecek!

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Her büyük felaket, kurbanlar, mağdurlar kadar kahramanlar da yaratır.

Koronavirüs pandemisi de özellikle tıp camiası içinden pek çok kahraman çıkarıyor. Vuhan'da insanlığın farklı bir virüsle karşı karşıya olduğunu ilk rapor eden Dr. Li, bu yüzden cezalandırılmıştı. Doktor Li'nin haklı olduğu ortaya çıktı ama kendisi ‘Koronavirüs'ten öldü.

Onu cezalandıran otoriteler, birkaç gün önce, adı tıp tarihine altın harflerle yazılacak olan Dr. Li'nin anısından ve ailesinden özür dilediler!

Ve onun trajik öyküsü belki de bundan sonra başka konularda da gerçeklerin söylenmesini engellemeye çalışacakların kulağına küpe olacak!..

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Koronavirüs salgını sona erdikten sonra insanlık hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam edebilir mi? Hayır edemez. Başta ülkeleri yönetenler olmak üzere, herkesin kafasındaki değerler sistemini kökten sorgulaması gerekecek.

Bu sorgulamaya başlarken, hayata ilişkin önceliklerimize yepyeni gözlerle bakmak zorundayız:

Bizim için ne önemli, ne önemsiz? Bu gezegen bizim neyimiz olur? Orada nasıl bir yaşam istiyoruz?

Bu sorulara gerçekçi cevaplar verip, insanlık tarihinde yeni bir sayfa açmak zorundayız!..”

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Değerli okurlarım,

Buraya kadar okuduğunuz satırları, ülkemizin en saygın ve ilkeli gazeteci-yazarlarından değerli dostum Prof. Dr. Haluk Şahin'den alıntıladım.

Çünkü her sözcüğünün altına ben de imzamı atıyorum…

Hepinize, tüm yaşamsal tehditlerden arınmış bir dünyada, güzel yarınlar diliyorum.