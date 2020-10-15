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UĞUR DÜNDAR
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UĞUR DÜNDAR

Söz bitti!..

15 Ekim 2020
YazarlarUğur Dündar

SÖZCÜ Gazetesi'nin  yurtsever, Cumhuriyet sevdalısı, Atatürkçü sahibi Burak Akbay'ı, hayatları FETÖ ve tüm terör örgütleriyle mücadeleyle geçmiş Emin Çölaşan ve Necati Doğru gibi cesur, ilkeli yazarlarını ve onlarla aynı çizgideki değerli yönetici ve çalışanlarını “FETÖ'ye üye olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek yardımdan mahkum etmek”, güneşin batıdan doğduğunu öne sürmekle eş anlamlıdır!..

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Milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu için Anayasa Mahkemesi'nin hükmettiği “hak ihlali” kararının yerel mahkemece reddedilmesi ise, hukuk devletlerinde Anayasa ihlâlidir.

Hukukun ve sözün bittiği yerdir!

Sözün bittiği yerde yazı da biter!..

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