Söz bitti!..

SÖZCÜ Gazetesi'nin yurtsever, Cumhuriyet sevdalısı, Atatürkçü sahibi Burak Akbay'ı, hayatları FETÖ ve tüm terör örgütleriyle mücadeleyle geçmiş Emin Çölaşan ve Necati Doğru gibi cesur, ilkeli yazarlarını ve onlarla aynı çizgideki değerli yönetici ve çalışanlarını “FETÖ'ye üye olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek yardımdan mahkum etmek”, güneşin batıdan doğduğunu öne sürmekle eş anlamlıdır!..

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Milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu için Anayasa Mahkemesi'nin hükmettiği “hak ihlali” kararının yerel mahkemece reddedilmesi ise, hukuk devletlerinde Anayasa ihlâlidir.

Hukukun ve sözün bittiği yerdir!

Sözün bittiği yerde yazı da biter!..