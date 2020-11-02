Aykırılıklar çelişkiler

Toplumun nabzını tutarak özlemlere ve eğilimlere göre değil, gereklere ve gerçeklere göre yayım yapan yayın kuruluşları yanında özellikle konuşan mumyalar durumundaki iktidar basını-iktidarcı basın giderek yalnızlaşıyor, “Besleme” sıfatına uygun tutumuyla tepkiyle karşılanıyor. Sorunlara çözüm bulmak, aykırılıkları ve çelişkileri gidermek, kötülükleri önlemek için mesleğin karakterine uygun çalışmalarla amacı gerçekleştirmek yerine, iktidara yaranmak çabası basın ahlâkını bozmaktadır. Kişinin, kişiye tapması gibi basının iktidara yaslanma ve yaranma çabası, toplumsal yaşamı gölgelemekten öte bir tür karartmadır.

Türk basının üç yıldızı SÖZCÜ, CUMHURİYET ve YENİÇAĞ gazeteleri hiçbir kimsenin, makamın, gücün etkisinde kalmadan, tüm etkileme ve yönlendirme girişimlerine kapalı olarak bağımsız, özgür, yansız, gerçekçi, Türkiye'mizin değerlerini üstün tutan Atatürkçü gazetelerdir. Yazarları, muhabirleri, yöneticileri ve tüm çalışanlarıyla demokratik aydınlığı büyütmek ve yaygınlaştırmak için çalışıyorlar.

Cumhuriyetimizin Cumhuriyet Gazetesi, Yunus Nadi'nin emaneti olarak nitelikli kimliğiyle yayını sürdürmektedir. SÖZCÜ Gazetesi, kaptan konumunda ilerici içeriğiyle halka hizmet yarışındadır. Yeniçağ Gazetesi de aydınlatma görevini özenle yerine getirmektedir. Ülkemizin kimi kentlerinde Atatürkçü, ilerici, yansız gazeteler de yararlı çabalarını sürdürmektedir.

Bunlara karşın yukarda değindiğimiz iktidar-çıkar dayanışması içindeki basın yalakalığına soyunanlar gibi gelişigüzel ya da amaçlı yönelişlerle saldıran sözde gazeteler de var. Kendilerini kimi siyasal etiketlerle tanıtan, şımarıklık ve yılışıklıkla saldıran şaşkınlar da ileti göndererek çirkinliklerini somutlaştırıyorlar. Karşıtlarını suçlayıp karartanlara yanıt vermeye gerek bile duyulmaz. Verilse de bir yararı olmaz, susmaz, daha çok saldırırlar. Bunlara “… Kervan yürüyor” demek yeter. Kimi sözde ilericilik, solculuk, kimi particilik ve bölgecilikle ulusalcılığın karşısında dikleşiyor.

Sorunlar giderek azalacak yere artıyor. Siyasal yaşamın dalgalanmaları toplumsal yaşamı etkiliyor. Karışıklık, karşıtlık, ilgisizlik, yapaylık dizboyu. Güven duygusu yaralı. Ana muhalefet Partisi CHP'nin sözcüsü Faik ÖZTRAK, 21.9.2020'de “Yargı Saray'ın vesayetinde” diyerek durumdaki acılığı ve karalığı tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Siyasal çalkantılar iktidarın koyu partizanlığıyla sürüyor. Kimse yitirilen, yıkılan kurumların, ilkelerin, kuralların, değerlerin ayırdında değilmiş gibi. Yazık.

YENİ YAYINLAR

İçimizi aydınlatan ve ısıtan yeni yayınlardan bize gönderilenleri okurlarımızla paylaşmak mutluluğuyla aşağıda sıralayarak gönderenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz.

– Nesrin Beşkardeş ÖKTEMER'in “ESİNTİLER, BELKİ DE, SESSİZLİĞİ UFUK ÇİZGİSİ, SELÂM YOLLARINA” adlı dört şiir kitabı üç değişik yayınevi baskısı.

– TBMM önceki başkanlarından Kaya ERDEM'in “NEDEN Başaramıyoruz? Demokratik Bir Türkiye” adlı araştırma inceleme kitabı, Doğan Kitabevi yayını.

– Abdullah EKEN'in “ATATÜRK De İnsandı, Kurtuluşumuzun Altı'n Kâzım Paşaları, Kadim Türkler-Karamanlı Ortodokslar ve Mübadele” adlı üç kitabı UBUNTU Yayınlarından.

– Ankara'nın tanınmış emlakçısı Salim TAŞÇI'nın “Küs Topraklar” adlı hikâye kitabı YADE Yayınları ürünü.

– Taner GEZER'in Março IANSITI ve Karım R. LAKHANI'dan dilimize çevirdiği “Yapay Zekâ Çağında Rekabet” adlı kitap Air Act Hava Yolları A.Ş. ürünü.

– Kadın yazarlardan yeni gizem ve suç hikâyelerini “Bıçak Sırtı” adıyla derleyen Joyce Carol OATES'in Pınar POLAT çevirisi, Yaşar SEYMAN'ın “ZÎNE”, Mediha ÜNVER'in “Kapısız Kilitler”, Erhan GÖKGÜCÜ'nün “Muz Kabuğu Cinayeti” ve Cengiz YÜCEL'in “Ve Balık Onu Yuttu” adıyla İngilizceden dilimize çevirdiği Amir Ahmadi ARİAN'ın kitabı BİLGİ YAYINEVİ ürünleri.

– Tahir KAYA'nın “Gönlümden Damlalar” adlı şiir kitabı MERDİVEN Yayınları ürünü.

– Turan ALİ ÇAĞLAR'ın 2020 Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Roman Ödülü'nü alan “AMASANGA-Bir Başka Adıyla Amazon” adlı kitabı LİTERATÜR Yayınları ürünü.

– Ufuk üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nin 9. yıl, 17. sayısı editör Doç. Dr. Güner Koç AYTEKİN'in yönetiminde yayımlandı.

– Aydın BAYKARAN'ın “Demokrasi ve Yumuşak Karnı” adlı kitabı CİNİUS Yayınları ürünü.

– Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN'in “Türkiye'de Cumhuriyetçilik” adlı kitabı NERGİS Yayınları ürünü.