Baroların ne işi var Tbmm’de…

Baro başkanlarını Tbmm'ye sokmadılar.

★

Ama, hırsızlar girebiliyor Tbmm'ye.

★

– Tbmm lokantasını soydular mesela… Maaşını milletin ödediği Tbmm personeli aşçı ve garsonları, sahte evraklarla, özel restoranda çalıştırdıkları ortaya çıktı, Tbmm lokantasında yapılan yemeklerin, tatlıların Tbmm'nin makam araçlarıyla bu özel restorana götürüldüğü, ketçapları bile arakladıkları anlaşıldı.

– Tbmm'nin çay ocaklarında indiragandi yaptılar. Çay deyip geçme… Tbmm'de her yıl 10 milyon bardaktan fazla çay içiliyor. Çay ocaklarından elde edilen geliri çaldılar, bazı üst düzey yöneticilerin de adının karıştığı şebekede kırıştılar.

– Tbmm'ye temizlik malzemesi alırken, sahte evrakla voli vurdular. Ama vurgun parasını paylaşırken anlaşamayıp birbirlerini ihbar ettiler, rezalet ortaya çıktı, ihaleler iptal edildi. En büyük tokadı, Tbmm'ye bulaşık malzemesi alırken vurdukları anlaşıldı.

– Tbmm'nin güvenliğini sağlamak için satın alınan kameraların ihalesinde bile dümen yapıldı, düşün… Tbmm'nin bilgi işlem dairesine cihaz alırken bile hırsızlık yapıldı, maliyetler şişirildi.

– Tbmm'ye sadece dolaylı hırsızlar girmiyor, direkt hırsızlar da giriyor, Tbmm'nin Vakıfbank şubesi soyuldu, kapıya anahtar uydurdular, 150 adet para çekme kartını çaldılar.

– Tbmm kafeteryasındaki LÖSEV bağış kutusunu komple çaldılar.

– Tbmm basın bürosundan dizüstü bilgisayarları çaldılar.

– Tbmm halkla ilişkiler binasından Kuran'ı Kerim çalındı birader!

– Tbmm'de son 10 senede, çantadan para çalındı, cüzdan çalındı, cep telefonu, fotoğraf makinesi, gözlük, hatta çeyrek altın bile çalındı.

– Tbmm'nin sağlık faturalarında sayın milletvekillerimiz tarafından hırsızlık yapıldığını bizzat Tbmm başkanları açıklıyor. Hastanede beş gün yatıp, 266 gün yattım diye fatura getiren var, parasını tahsil etmek üzere sahte ilaç reçetesi getiren var, haftada beş gün tahlil yaptırdığını, iki ayda bir gözlük değiştirdiğini, 32 dişine birden implant çaktırdığını iddia eden sayın milletvekillerimiz var.

– Tbmm'ye bağlı saray ve kasırlar soyuldu… Gümüş şamdanların, zillerin, masa örtülerinin, abajurların, halıların, tabloların çalındığı, Tbmm'ye emanet edilen manevi mirasın talan edildiği ortaya çıktı.

– Tbmm personelinin maaşından kesinti yapılıyor, yardım sandığında birikiyor… O yardım sandığında 11 milyon liralık yolsuzluk yapıldı.

– Tbmm tarafından kamu yararına çalışan dernek statüsüne alınan, izinsiz yardım toplama izni verilen, Tbmm Üstün Hizmet Ödülü verilen yardım derneği, hırsız çıktı.

★

– Tbmm'de muhalif milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılıyor, hapse gönderiliyor… Halbuki, Tbmm'de bekleyen dokunulmazlık dosyaları arasında, ihaleye fesat karıştırma var, kaçakçılık var, nitelikli dolandırıcılık var, kalpazanlık var, resmi evrakta sahtecilik var, zimmet var, karşılıksız çek var, görevi kötüye kullanma var. Muhalifler hapse gönderiliyor ama, Tbmm'de bunlara hiç dokunulmuyor.

★

– Hırsızlık, banka soygunu, uyuşturucu, ruhsatsız silah gibi 26 ayrı suçtan sabıkası olan, 55 ayrı suç kaydı bulunan suç makinesi arkadaş, Tbmm'ye sorgusuz sualsiz rahatça girebiliyor, Tbmm koridorlarında elini kolunu tespihini sallaya sallaya dolaşabiliyor, Chp genel başkanına saldırıp, suratına yumruk atabiliyor.

★

Dolayısıyla…

Baro başkanlarının Tbmm'ye alınmamasına baro başkanları adına sevindim.

★

Çünkü, avukat cübbelerinde cep bulunmadığı için Tbmm'de dolaşan yankesiciler umduğunu bulamazdı ama… Maazallah iki tane gizli tanık ayarlayıp, “işte Tbmm'deki Vakıfbank'ı soyanlar” diye tutuklayabilirlerdi, baro başkanlarını!