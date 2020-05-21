Bayram yasağı

– Camide miting yaptılar.

– Mihrapta imamla beraber seçim konuşması yaptılar.

– Ramazan ayında mahyalara belediye başkanlarının ismini yazdılar.

– Hazreti Muhammed'e Akp amblemiyle nüfus cüzdanı çıkardılar.

– Kabe'de parti tezahüratı yaptırdılar, siyasi slogan attırdılar.

– Belediye binasının önüne Kabe maketi kurdular, maket Kabe'yi tavaf edenlere zemzem suyu ikram ettiler.

– Asrın liderimize “hoşgeldin Allah'ın elçisi” diye seslendiler.

– Asrın liderimizi “Allah'ın yeryüzündeki gölgesi” ilan ettiler.

– Asrın liderimizin mücadelesini Uhud Savaşı'na benzettiler.

– Genel başkanlarına olan bağlılıklarını sahabelerin Hazreti Muhammed'e bağlılığına benzettiler.

– Akp mitingine katılmanın farz-ı ayn hükmünde olduğunu, yani, dinimizin kesin emirlerinden olduğunu söylediler.

– Sözde tarihçi çıktı, “İslami kaideye göre Akp'ye oy vermek İslam'ın gereğidir, iman bunu emreder” dedi.

– “Referandumda evet çıkacağına dair hadis-i şerif var” dediler.

– Referandumda hayır verecek olanların “şeytan” olduğunu söylediler.

– “Referandumda hayır diyenler haçlı zihniyetidir” dediler.

– Akp milletvekili camide mihrabın önüne masa koydu, kıbleyi arkasına alarak, seçim konuşması yaptı, Akp'ye oy istedi.

– Peygamberimize saygı için okunan salavat'ı asrın liderimize monte ettiler, “Recep Tayyip Erdoğan salli ala Muhammed” diye okudular.

– Asrın liderimiz, kendisine oy vermeye niyeti olmayanları uyardı, “ahiretinizi tehlikeye atmayın” dedi.

– Turistik seyahat yapar gibi zırt pırt topluca umreye gittiler, kutsal toprakları ihale dağıtım merkezi haline getirdiler.

– Akp'nin rektörü çıktı, “İslami olarak cumhurbaşkanımıza itaat etmek farzdır, cumhurbaşkanımıza karşı çıkmak haramdır” dedi.

– Akp'nin bakanı, Akp'ye oy verenlerin “ruzi mahşerde beraat belgesi almış olacağını” söyledi.

– “Akp'ye oy vermeyenleri Allah çarpar” bile dediler.

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– Atatürk düşmanlarının en büyük palavrası olan “camiler kapatıldı” sakızını çiğnediler.

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Netice?

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– Camileri kapattılar.

– Hem de ramazan ayında kapattılar.

– Cuma namazını yasakladılar.

– Kabir ziyaretini yasakladılar.

– İftar çadırlarını yasakladılar.

– Umreyi yasakladılar.

– Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'nde sokağa çıkma yasağı ilan ettiler.

– Bayram namazı kılınmasın diye, bayramlaşma yapılmasın diye, Ramazan Bayramı'nda bütün ülkede sokağa çıkma yasağı ilan ettiler.

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Bu kararlar elbette kesinlikle doğrudur.

Akp hükümetini gösterdiği basiret nedeniyle yürekten kutluyorum.

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Ama…

Allah'ın tokadı yok dedikleri, işte tam olarak budur.

Takdiri ilahidir.

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Akp'ye oy vermeyenleri değil…

Dini siyasete alet edenleri çarptığının kanıtıdır!