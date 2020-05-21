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YILMAZ ÖZDİL
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YILMAZ ÖZDİL

Bayram yasağı

21 Mayıs 2020
YazarlarYılmaz Özdil

– Camide miting yaptılar.

– Mihrapta imamla beraber seçim konuşması yaptılar.

– Ramazan ayında mahyalara belediye başkanlarının ismini yazdılar.

– Hazreti Muhammed'e Akp amblemiyle nüfus cüzdanı çıkardılar.

– Kabe'de parti tezahüratı yaptırdılar, siyasi slogan attırdılar.

– Belediye binasının önüne Kabe maketi kurdular, maket Kabe'yi tavaf edenlere zemzem suyu ikram ettiler.

– Asrın liderimize “hoşgeldin Allah'ın elçisi” diye seslendiler.

– Asrın liderimizi “Allah'ın yeryüzündeki gölgesi” ilan ettiler.

– Asrın liderimizin mücadelesini Uhud Savaşı'na benzettiler.

– Genel başkanlarına olan bağlılıklarını sahabelerin Hazreti Muhammed'e bağlılığına benzettiler.

– Akp mitingine katılmanın farz-ı ayn hükmünde olduğunu, yani, dinimizin kesin emirlerinden olduğunu söylediler.

– Sözde tarihçi çıktı, “İslami kaideye göre Akp'ye oy vermek İslam'ın gereğidir, iman bunu emreder” dedi.

– “Referandumda evet çıkacağına dair hadis-i şerif var” dediler.

– Referandumda hayır verecek olanların “şeytan” olduğunu söylediler.

– “Referandumda hayır diyenler haçlı zihniyetidir” dediler.

– Akp milletvekili camide mihrabın önüne masa koydu, kıbleyi arkasına alarak, seçim konuşması yaptı, Akp'ye oy istedi.

– Peygamberimize saygı için okunan salavat'ı asrın liderimize monte ettiler, “Recep Tayyip Erdoğan salli ala Muhammed” diye okudular.

– Asrın liderimiz, kendisine oy vermeye niyeti olmayanları uyardı, “ahiretinizi tehlikeye atmayın” dedi.

– Turistik seyahat yapar gibi zırt pırt topluca umreye gittiler, kutsal toprakları ihale dağıtım merkezi haline getirdiler.

– Akp'nin rektörü çıktı, “İslami olarak cumhurbaşkanımıza itaat etmek farzdır, cumhurbaşkanımıza karşı çıkmak haramdır” dedi.

– Akp'nin bakanı, Akp'ye oy verenlerin “ruzi mahşerde beraat belgesi almış olacağını” söyledi.

– “Akp'ye oy vermeyenleri Allah çarpar” bile dediler.

– Atatürk düşmanlarının en büyük palavrası olan “camiler kapatıldı” sakızını çiğnediler.

Netice?

– Camileri kapattılar.

– Hem de ramazan ayında kapattılar.

– Cuma namazını yasakladılar.

– Kabir ziyaretini yasakladılar.

– İftar çadırlarını yasakladılar.

– Umreyi yasakladılar.

– Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'nde sokağa çıkma yasağı ilan ettiler.

– Bayram namazı kılınmasın diye, bayramlaşma yapılmasın diye, Ramazan Bayramı'nda bütün ülkede sokağa çıkma yasağı ilan ettiler.

Bu kararlar elbette kesinlikle doğrudur.

Akp hükümetini gösterdiği basiret nedeniyle yürekten kutluyorum.

Ama…

Allah'ın tokadı yok dedikleri, işte tam olarak budur.

Takdiri ilahidir.

Akp'ye oy vermeyenleri değil…

Dini siyasete alet edenleri çarptığının kanıtıdır!

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