Bize virüs bulaşmaz

Çin virüsü 115 ülkeye bulaştı.

Bizde yok.

Bütün komşularımızda var.

Bizim sınırı geçemedi.

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Çünkü…

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Chp'liyken Akp maskesi takıp, bakan olan var.

Akp'liyken Chp maskesi takıp, milletvekili olan var.

Daha düne kadar Akp'nin bütün günahlarında, bakan, başbakan, cumhurbaşkanı olarak imzası bulunmasına rağmen, şimdi muhalif maskesi takıp, parti kuranlar var.

Bir yandan fetocu kahvaltısında takke maskesi takıp, Afrika kabilelerine kurban keserek, faizsiz bankacılıktan kredi cukkalayan, bir yandan rabia maskesi takıp, türgev'e bağışta bulunarak, kamu bankalarını hortumlayan, beri yandan laik maskesi takıp, Atatürkçü düşünce derneğinde onuncu yıl marşı söyleyerek, Chp belediyesinden malı götürenler var.

Purolu kocaları ihale kapsın diye, mütedeyyin maskesi takıp, ihram giyerek umreye giden, dönüşte freeshoptan viski alırken yakalanan piercingliler var.

Kırk yıllık kaşar olduğunu bildiğimiz halde, Akp belediyelerinde konser vermek için, sanki beş vakit namaz kılıyormuş gibi dindar maskesi takıp, iftar çadırında huşu içinde Kuran dinleyerek, hurmayla oruç açanlar var.

Bi lokma bi hırka maskesi takıp, lale devri saraylarında, kristal süslü koltuklar, varaklı dekorlar, şatafatlı sofralarda mevlit okutarak, kırk günlük bebeğe tek taş yüzük takanlar var.

Her şehit cenazesinde, üzüntülü ifade maskesi takıp, musalla başında timsah gözyaşlarıyla kameralara poz verenler var.

Her yoksulluk intiharından sonra, aslında umurunda bile olmadığı halde, empati maskesi takıp, duyarlı insan ayaklarıyla tweet atanlar var.

Yalakalıklarını suratlarına vurup. suratlarına tükürdüğümüzde, yarabbi şükür maskesi takıp, yılışık yılışık sırıtan gazeteciler var.

Muhalif maskesi takıp, milleti keriz yerine koyarak, objektif gazetecilik kisvesiyle düpedüz saray fedailiği yapanlar var.

Tüik maskesi takıp, enflasyonu düşürenler, işsizliği azaltanlar var.

Hukuk maskesi takıp, adaleti infaz edenler var.

Dürüst maskesi takan süzme sahtekarlar, namuslu maskesi takan tescilli hırsızlar, ahlaklı maskesi takan katmerli utanmazlar, erdemli maskesi takan ar damarı çatlamışlar var.

Malı götürenleri görünce “ele verir talkını, kendi yutar salkımı” diye eleştiren, kendisi deveyi havuduyla götürürken “üzümünü ye, bağını sorma” diye kıvıran… Kendi başı sıkıntıya düştüğünde “birlikten kuvvet doğar” diye haykıran, başkasının başı sıkıntıya düştüğünde “her koyun kendi bacağından asılır” diye sıvışan, bukalemunlar var.

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Hayatı boyunca maske'yle dolaşan ahaliye virüs bulaşır mı kardeşim!

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Yüzsüz maskesi var.

İkiyüzlü maskesi var.

Binbir surat maskesi var.

E bu memlekette hâlâ solunum maskesine gerek var mı?

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Dünya Sağlık Örgütü aşı maşı icat etmekle uğraşacağına, doğal korunma yöntemi olarak, gelsin biraz “maskeli balo”yu örnek alsın.