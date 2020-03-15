Geçmediği köprüye, girmediği tünele, uçmadığı havalimanına sırf geçen sene 19 milyar lira ödeyen, bu parayı daha 25 sene boyunca ödeyecek olan, ama, bu ödediği paranın aslında kendi parası olduğunu kavrayamadığı için gıkını bile çıkarmayan, hiç acımayan sayın ahalimiz… Kendi cebinden çıkarıp ödeyeceği dezenfektan ürünlerine zam yapıldığı için adeta isyan ediyor.

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Yakmadığımız doğalgazın, aydınlanmadığımız elektriğin, yıkanmadığımız suyun parasını çatır çatır alan, iki liralık benzini, altı liraya satan sayın hükümetimiz… İki liralık dezenfektan ürünlerini altı liraya satanları bana şikayet edin, derhal ceza keseyim diyor.

Sayın hassas ahalimiz, sayın duyarlı hükümetimizi alkışlıyor!

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Devleti soyuyorlar, belediyeleri soyuyorlar, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün raporuna göre, dünya yolsuzluk sıralamasında Afrika'daki kabile devletlerinden bile daha kötü durumdayız, Arap ülkeleri bizim yanımızda zemzemle yıkanmış gibi kalıyor, hal böyleyken hâlâ, çalıyor ama çalışıyor diye gurur duyan, soyuyorsa beni soyuyor diye savunan sayın ahalimiz… Dezenfektan ürünlerine zam yapanlara ateş püskürüyor, “soygunculuk” diyor.

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Maskesiz soygundan rahatsız olmuyor.

Maske fiyatlarına “hırsızlık” diyor.

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Kendi malına kıyamadığı için evindeki boş vita tenekesini bile atmıyor, kanepenin altında saklıyor, memleketin bankalarını, fabrikalarını, limanlarını, madenlerini, hatta toprağını elaleme satıyorlar, aslında bunların hepsinin tapusunun kendisine ait olduğunu idrak edemediği için, umursamıyor.

Bakın, şeker fabrikalarını sattırmayın diye yalvardık, oralı bile olmadı, halbuki şeker fabrikaları sadece şeker üretmez, alkol de üretir… E şimdi, kolonya yapacak alkol kalmamış diye ağlıyor!

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“Çadır kültürü”nün trajik sonucudur bu.

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Çadırın içi kendisinin…

Çadırın dışında dünya yansa, onu hiç alakadar etmiyor.

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Memleket kötü yönetildiği için hayatı harcanıyor, çocuklarının torunlarının geleceği harcanıyor, sesi çıkmıyor.

Kendi cebinden dezenfektana para harcayacak diye, ortalığı ayağa kaldırıyor, ahlaksızlar, namussuzlar, vicdansızlar diye bağırıyor.

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Bana sorarsanız, hazır fırsatçılık yapılıyorken, fırsat bu fırsat…

Sayın ahalimizin vatandaşlık bilincini dezenfekte etmekte fayda var!