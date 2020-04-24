İnsanlık tarihinin gelmiş geçmiş en mucizevi doktoru

2006… Asrın liderimiz rahatsızlandı, “kas spazmı geçiriyor” denildi, evinde istirahata çekildi, 23 Nisan törenlerine katılamadı, böylece, tarihte ilk kez bir başbakan 23 Nisan törenlerine katılmamış oldu.

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2007… Suudi kralı takvimde başka gün yokmuş gibi tam 10 Kasım'da Ankara'ya geldi, Anıtkabir'e gitmedi, asrın liderimiz ve dindar cumhurbaşkanımız bu arkadaşa madalya taktı, bu arkadaş da bizimkilere madalya taktı, yetmedi, protokol tarihinde bir ilk yaşandı, bizimkiler Suudi kralının ayağına, kaldığı otele gitti.

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2008… Asrın liderimiz rahatsızlandı, “gözü iltihaplandı” denildi, evinde istirahata çekildi, 19 Mayıs törenlerine katılmadı, böylece, tarihte ilk kez bir başbakan 19 Mayıs törenlerine katılmamış oldu.

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2009… Domuz gribi vardı, “dezenfekte edeceğiz” denildi, bütün okullar dört günlüğüne tatil edildi, takvimde başka gün yokmuş gibi tam o günlerde tatil ettikleri için, 29 Ekim törenleri yapılamadı.

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2012… Büyük bir talihsizlik eseri milli bayramlarda rahatsızlık geçiren asrın liderimiz uzun süre sonra ilk kez sağlıklıydı, Endonezya gezisindeydi, 9 Kasım'da gezi bitti, Türkiye'ye dönmek yerine bir günlüğüne uzattı, Brunei'ye geçti, Brunei sultanını ziyaret etti, böylece 1938'den bu yana, tarihte ilk kez 10 Kasım törenleri başbakansız yapıldı, 11 Kasım'da yurda döndü.

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2012… Asrın liderimiz metro açarken “onuncu yıl marşında geçer, demir ağlarla ördük filan, neyi ördün, hiçbir şey örmüş değilsin, biz örüyoruz” dedi.

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2013… Asrın liderimiz rahatsızlandı, “grip oldu” denildi, evinde istirahata çekildi, 23 Nisan'da Anıtkabir'deki törene katılmadı.

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2013… Asrın liderimiz maşallah turp gibiydi, ama, bir haftalığına ABD gezisinde olduğu için 19 Mayıs törenlerine katılmadı.

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2013… Reyhanlı patladı, burhan kuzu'nun o geceki düğününü bile ertelemediler, tee dokuz gün sonraki 19 Mayıs konserlerini iptal ettiler.

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– Pkk'yı tanık Tsk'yı sanık yaptıkları dönemde, TBMM genel kurulundaki “açılım” toplantısını özellikle hangi güne denk getirdiler? 10 Kasım'a.

– Barzani'nin Amerikan bayraklı Kürdistan silahlı kuvvetlerini, onurumuzla alay ederek, havayi fişekler fırlatarak, halaylar çekerek, lahmacunlar ısmarlayarak, resmi geçit yapar gibi, tam olarak hangi gün topraklarımızdan geçirdiler? 29 Ekim'de.

– Avrupa Birliği anayasına, Türk düşmanı Papa'nın heykelinin önünde, takvimde başka gün kalmamış gibi, hangi gün imza attılar? 29 Ekim'de.

– Bizzat Akp'li Tbmm başkanının himayesinde başlatılan, fetocuların Türkçe olimpiyatları neyi gölgelemeyi amaçlıyordu? 23 Nisan'ı.

– Padişah Abdülmecid 26 Haziran'da vefat etmişken, Abdülmecid'in ölüm yıldönümünü anıyoruz diyerek, padişah tuğralı davetiyeler göndererek, tam 17 Kasım'da, Tbmm çatısı altında aslında kimi andılar? 17 Kasım'da İngiliz gemisiyle kaçan Vahdettin'i.

– “Lozan zafer filan değil” derken, rejimi değiştirme seçimini tam olarak hangi gün yaptılar? 10 Ağustos'ta Sevr'in yıldönümünde.

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23 Nisan 2020… Egemenliği saraydan alıp halka veren gazi meclis, yüzüncü yaşını kutladı, asrın liderimiz koronavirüs salgını nedeniyle, sağlık gerekçesiyle, TBMM'deki özel oturuma katılmadı.

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Asrın liderimizin en büyük talihsizliği, Mustafa Kemal Atatürk dönemine denk gelmemiş olması…

Çünkü Mustafa Kemal Atatürk, insanlık tarihinin gelmiş geçmiş en mucizevi doktoruydu, bütün dünyanın “hasta adam” dediği devleti tedavi edip, ayağa kaldırmıştı.

Eminim, asrın liderimizin milli bayramlara katılmasını engelleyen bütün sağlık sorunlarını da çözerdi!