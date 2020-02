Kemal Kılıçdaroğlu “omurgasız” dedi.

Asrın liderimiz dava açtı.

100 bin lira tazminat istedi.

★

Deniz Baykal “maganda” dedi.

Asrın liderimiz dava açtı.

100 bin lira tazminat istedi.

★

Devlet Bahçeli “Erdoğan yalandır, aldatmadır, komplodur, tuzaktır, riyadır, ihanettir, sen Pensilvanya'nın eski sevdalısı, Washington'un daimi tutsağı, Kandil'in havarisi, Ermeni hısımı, Türklüğün düşmanısın, be hey gafil, be hey densiz, be hey ahlak bilmez” dedi.

Asrın liderimiz dava açtı.

100 bin lira tazminat istedi.

★

Selahattin Demirtaş “halife olacaksan itirazımız yok ama, hırsızdan halife olmaz” dedi.

Asrın liderimiz dava açtı.

50 bin lira tazminat istedi.

★

Kemal Kılıçdaroğlu “başçalan, hırsızdan başbakan olmaz” dedi.

Asrın liderimiz dava açtı.

200 bin lira tazminat istedi.

★

Kemal Kılıçdaroğlu “sarayda altın kaplama klozet var” dedi.

Asrın liderimiz dava açtı.

100 bin lira tazminat istedi.

★

Kemal Kılıçdaroğlu “Google'a yalancı başbakan yaz, 450 bin Erdoğan adı çıkıyor, hırsız başbakan yaz, 900 bin sonuç çıkıyor” dedi.

Asrın liderimiz dava açtı.

100 bin lira tazminat istedi.

★

Muharrem İnce “elinde Kuran, kursağında haram, dilinde yalan, meydanlarda Erdoğan” dedi.

Asrın liderimiz dava açtı.

100 bin lira tazminat istedi.

★

Hüseyin Aygün “Türkiye'de en büyük terörist sensin” dedi.

Asrın liderimiz dava açtı.

100 bin lira tazminat istedi.

★

Özgür Özel, TBMM kürsüsünden “siyasete yırtık pabuçla girdiniz, bir yüzükle girdiniz, bu yüzüğü hangi ekonomik yöntemlerle sekiz milyar dolarlık servete dönüştürdünüz, bu servet nasıl oldu?” diye sordu.

Asrın liderimiz dava açtı.

100 bin lira tazminat istedi.

★

Kemal Kılıçdaroğlu “diktatör bozuntusu” dedi.

Asrın liderimiz dava açtı.

100 bin lira tazminat istedi.

★

Bülent Tezcan “şeddeli diktatör” dedi.

Asrın liderimiz dava açtı.

50 bin lira tazminat istedi.

★

Haluk Koç “başbakan kıvırtıyor” dedi.

Asrın liderimiz dava açtı.

20 bin lira tazminat istedi.

★

Engin Altay “vatandaşlarımız Erdoğan'dan hücrede bunun hesabını soracaklar” dedi.

Asrın liderimiz dava açtı.

250 bin lira tazminat istedi.

★

Gültan Kışanak “ruh sağlığıyla ilgili bir hastalık var, şizofreni, yani kişilik bölünmesi, Tayyip Erdoğan'ın ruh hali budur, şizofren olmuş” dedi.

Asrın liderimiz dava açtı.

10 bin lira tazminat istedi.

★

Abdüllatif Şener “başbakan herkesi dinliyor, dinleyeni dinlerler” dedi.

Asrın liderimiz dava açtı.

20 bin lira istedi.

★

Kemal Anadol “CHP'nin şerefli ve onurlu mazisine dil uzatma küstahlığında bulunan Erdoğan, bunun altında kalır” dedi.

Asrın liderimiz dava açtı.

10 bin lira istedi.

★

Ali Topuz “İbda-c'nin yöneticilerinden” dedi.

Asrın liderimiz dava açtı.

100 bin lira tazminat istedi.

★

Deniz Bölükbaşı “dangalakça konuşuyor” dedi.

Asrın liderimiz dava açtı.

100 bin lira tazminat istedi.

★

Özdal Üçer “terbiyesiz, haysiyetsiz, akılsız adam” dedi.

Asrın liderimiz dava açtı.

50 bin lira tazminat istedi.

★

Kılıçdaroğlu “Reyhanlı'daki terör saldırısında ölen insanların katili Erdoğan'dır” dedi.

Asrın liderimiz dava açtı.

1 milyon lira tazminat istedi.

★

Kılıçdaroğlu, Man adası meselesini sordu, “sevgili Erdoğan, çocuklarının, dünürünün, eniştenin, kardeşinin, eski özel kalem müdürünün, vergi cennetinde bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiklerini biliyor muydun?” dedi.

Asrın liderimiz dava açtı.

1.5 milyon lira tazminat istedi.

★

Kılıçdaroğlu, ODTÜ öğrencilerinin mezuniyet töreninde pankart haline getirdikleri karikatürü twitter hesabından paylaştı, “eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, hapse atarak mizahın önüne geçemezsin” dedi, asrın liderimiz o karikatürde fil, zürafa, deve, kurbağa şeklinde filan gösteriliyordu.

Asrın liderimiz dava açtı.

1 milyon lira tazminat istedi.

★

Kılıçdaroğlu “devletin en mahrem birimlerine terör örgütü elemanlarını yerleştirenler Fetö'nün siyasi ayağıdır, devleti Fetö'ye teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır” dedi.

Asrın liderimiz dava açtı.

500 bin lira istedi.

★

Hakarete karşılık para istenmesi zaten yeteri kadar tuhaf ama…

Diktatörün “bozuntusu” 100 bin lira.

Diktatörün “katmerlisi” 50 bin lira.

Bu hangi kritere göre hesaplandı Allah aşkına, biri izah edebilir mi bana?

★

Maganda demek, diktatör demekten iki kat daha ağır mıdır?

Diktatör etiketinin klozet kadar değeri yok mudur?

★

Dangalak, 100 bin lira.

Haysiyetsiz, yarısı.

★

Chp'li “hırsız” deyince 200 bin lira.

Hdp'li “hırsız” deyince 50 bin lira.

Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı değil midir?

★

Tazminat davası açmazsanız, soracağım…

★

Türk düşmanı, 100 bin lira.

İbda-c'ci, 100 bin lira

En büyük terörist, 100 bin lira

Fetöcü, 500 bin lira.

Kurbağa, 1 milyon lira!

Kurbağalar devletin bekası için daha mı tehlikelidir birader?