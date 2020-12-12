“Süreci çok iyi yönetiyor” denilen sağlık bakanımız her gün yönettiği süreçle alakalı tweetler atıyor.

Son üç ayda gün gün attığı tweetleri peş peşe sıralayıp, bütün olarak okursak, ortaya şu süreç çıkıyor.

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■ Hastaların yüzde 65'i, vefatların yüzde 54'ü İstanbul'daydı, aldığımız tedbirlerle hasta sayısı yüzde 72, vefatlar yüzde 78 azaldı. ■ Bilim Kurulu maskeyi bütün ülke için zorunlu görmedi, pozitif kişiler artınca, herkesin maske takması gerektiğine karar verdi, uygulama doğruydu. ■ Testi pozitif çıkan kişileri evine araçla bırakıyoruz, bu sistem bütün illerde uygulanıyor, dünyada böyle bir uygulama söz konusu değil. ■ Zatürre oranı yüzde 80 düştü. ■ Başkasına bulaştırmadığı sürece, semptomu olmayan, sadece taşıyıcı olan kişi sayısının önemi yok. ■ Toplam hastalığa yakalanmış kişi sayısı 300 bin oldu. ■ Zatürre oranında düşüş devam ediyor. ■ Ağır hasta sayımız yavaşladı. ■ Ağır hasta sayımız yükseldi. ■ Önümüzdeki günlerde yeni hasta sayılarının salgını kontrol altına aldığımızı göstereceğine inanıyorum. ■ Hasta sayısında düşüş işareti var. ■ Ağır hasta sayımız azaldı. ■ İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla, tedbirlerin netice verdiğinden eminiz. ■ Her vaka hasta değildir. ■ Başarı sağladık, Ankara'da hasta sayısı yarı yarıya azaldı. ■ Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor. ■ Hasta sayısında gerileme sağladık, birlikten kuvvet doğar. ■ Dünya Sağlık Örgütü bizi takdir etti. ■ Türkiye'nin virüsü önleme stratejisini dünyayla paylaşmaya hazırız. ■ Hasta sayısını azaltmak zorundayız. ■ Yerli ve milli covid aşısında bugün çok önemli gelişme oldu, insan deneyleri safhasına geldi, sayın cumhurbaşkanımıza müjdeyi verdik, sonuca çok yakınız. ■ Milli aşıya daha yakınız. ■ Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. ■ Ağır hasta sayısında düşüş eğilimi başladı. ■ Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz. ■ Eleştirenler yanılıyor. ■ Koronavirüsle bizim gibi sistemli şekilde mücadele eden yok. ■ Dünya Sağlık Örgütü bizi dünyaya örnek gösteriyor. ■ Salgın tüm Türkiye'de geriledi. ■ Yoğun bakım doluluk oranlarımızda düşüş var, tedbirler sonuç veriyor. ■ Ağır hasta sayımız artış eğiliminde. ■ Virüse karşı yerli aşıyı geliştiriyoruz, insan deneyleri aşamasına yakınız. ■ Doluysa, dolmuşa binmeyin. ■ İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştı. ■ Anadolu'da ikinci zirve dönemini yaşıyoruz. ■ Çoğu kişide belirti görülmemesi sevindiricidir. ■ Salgına karşı organize olalım. ■ Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için mücadele etmek zorundayız. ■ İstanbul'da vaka sayılarındaki büyük artış ciddi bir hazırlık gerektiriyor. ■ Hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. ■Tedbirde tavizsiz olursak hastanelere daha az ihtiyaç duyarız. ■ Yerli aşı çalışmalarını ziyaret ettim, deneyler hakkında bilgi aldım. ■ İstanbul'da son 7 gündeki artış, geçen ayın ortalamasından yüzde 85 fazladır, nüfus düşünüldüğünde korkutucudur. ■ İstanbul'da gidişi kontrol altına alamazsak, salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır. ■ Teması üçte birine indirmek zorundayız. ■ Virüsü yeneceğiz. ■ Sevgili İstanbullular, mecburiyetiniz yoksa evden çıkmayın. ■ Şu an sistemin tıkanmasına yol açacak bir sorunumuz yok. ■ Covid-19 tüm dünyada yayılıyor. ■ Yerli aşı çalışmasında insan üzerinde uygulama bugün başladı. ■ Havalar soğudu, sıkı giyinin. ■ Hastalık yayılıyor. ■ Şu anda taşıyıcı olan pek çok kişi, virüsü başkalarına bulaştırıyor. ■ Profesör Uğur Şahin'le bir telefon görüşmesi yaptım, bilim çevrelerinde ilgi uyardıran bir aşı geliştirdi, bu gelişmeyi ele aldık. ■ Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak, aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, sabrınız için sağ olun. ■ Ağır hasta sayımız artıyor. ■ Kayıplarımız günlük 100'e yakın. ■ Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı. ■ Daha iyi bir noktadayız, artış kontrol altında. ■ En iyi tedbir evimizdir. ■ Yerli aşının güzel haberlerini vereceğim. ■ Tamamen yerli tetanos-difteri aşısı bugün bakanlığımızca kullanıma alındı, yerli aşıya yönelik süreç yeni müjdelerle devam edecektir. ■ Salgın döneminde özellikle yöneticilerimizin yapacağı çok işi var. ■ Dünyada aşı geliştirmeye çalışan ender ülkelerden biriyiz. ■ Nisan'da ilk yerli covid-19 aşımıza kavuşmayı ümit ediyoruz. ■ Aşı yarışında biz de varız. ■ Vakalar Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da iki haftada yüzde 100, Erzurum'da yüzde 50 artış gösterdi. ■ Bir fincan kahve, acı hatıralar bırakabilir. ■ Covid-19 aşısıyla ilgili anlaşmaları yaptık. ■ Tez canlı davranır, işimize yetişme telaşıyla kalabalık demeden otobüse binersek, işimize bir daha ulaşamayacağımız bir yolculuğa çıkabiliriz. ■ Aşı için sözleşme imzalandı, hedefimiz aralık ayında aşılamaya başlamak. ■ İzmir ve Konya'da yüzde 50 vaka artışı, Adana, Samsun ve Ordu'da yüzde 100 vaka artışı var. ■ Son bir haftada Hatay'da vaka artışı yüzde 125, Antalya'da vaka artışı yüzde 100, Diyarbakır'da sabit artış var. ■ İstanbul'u değerlendirdik, vaka sayısında yüzde 25 düşüş başladı. ■ Türkiye genelinde ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor, kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı, yakında çok daha iyi hissedeceğiz. ■ Tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık, hasta sayısı artış hızında azalma devam ediyor.

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Nasıl?

Arttı, azaldı, düşüyor, çıkıyor, yayılıyor, durdurduk, 8 kat yükseldi, yüzde 78 geriledi, zirve yaptı, yarı yarıya indi, üçte bir tırmandı filan.

“Süreci çok iyi yönetiyor” dedikleri işte bu.

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Gözümüzün içine baka baka “süreci çok iyi oyalıyor.”