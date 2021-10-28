12 Avrupa ülkesinden İsrail’e uyarı: Konut planını iptal edin
İsrail'in Batı Şeria'da 3.000 yeni konut inşa etmesine 12 AB ülkesi tepki gösterdi.
Almanya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya ve İsveç, İsrail’e karşı bir çağrıda bulundu.
İsrail’in Batı Şeria’da 3.000 konut inşa etme planlarını iptal etmesini isteyen ülkeler, “Her iki tarafı da iş birliğini geliştirmek ve gerilimi azaltmak üzere son aylarda atılan adımları devam ettirmeye çağırıyoruz” açıklamasını yaptı.
İsrail önceki gün Batı Şeria’ya 3.000 ek konut yapma kararı almış fakat bu adım büyük tepki çekmişti.