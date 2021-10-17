17 ABD’li misyoner Haiti’de kaçırıldı

Haiti'de ABD vatandaşı 17 misyonerin kaçırıldığı açıklandı. Çete üyeleri tarafından kaçırılanlar arasında çocukların da olduğu bildirildi.

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Ohio merkezli Christian Aid Ministries adlı kuruluş, Cumartesi günü Haiti’de aralarında çocukların da bulunduğu 17 kadar Amerikalı Hıristiyan misyonerin kaçırıldığını duyurdu.

New York Times gazetesi, kaçırma olayının krizle boğuşan Karayip ülkesinde bir yetimhane çıkışında gerçekleştiğini duyurdu. ABD hükümet sözcüsü, kaçırılma olayından haberdar olduklarını açıklarken, “Yurt dışındaki ABD vatandaşlarının refahı ve güvenliği, Dışişleri Bakanlığı’nın en yüksek önceliklerinden biridir” ifadelerinde bulundu.

Haiti’deki ABD büyükelçiliği, yorum talebine yanıt vermeyi reddetti.

Son dönemde çetelerin adam kaçırma hadiselerinde ciddi artış yaşandığı ülkede, çetelerin fidye talepleri 1 milyon doları bulabiliyor. Haiti Başkanı Jovenel Moise’in Temmuz ayında evinde öldürülmesinden sonra çete bağlantılı adam kaçırma olaylarında ciddi bir artış yaşanmaya başladı.

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