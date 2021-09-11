17 yaşındaki genç kıza cinsel saldırıyla suçlanan Prens Andrew’un kirli planı ortaya çıktı: Davayı teknik yönden düşürmeye çalışacak

20 yıl önce Virginia Roberts'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Prens Andrew'un mahkeme belgeleri eline ulaştı. Prens Andrew'un avukatlarının, Roberts'ın geçmişte imzaladığı bir belgeyi öne sürerek davayı düşürmeye çalışacağı iddia edildi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de Prens Andrew hakkındaki cinsel saldırı davasının yankıları sürüyor. ABD’de 18 yaşından küçük kızlara cinsel istismarda bulunduğu ve fuhuş ağı oluşturduğu suçlamasıyla tutuklanan ve hapishanede intihar eden milyarder iş adamı Jeffrey Epstein'ın mağdurlarından Virginia Roberts, Prens Andrew’a dava açmıştı.

Haftalardır yetkililerden köşe bucak kaçan Prens Andrew, sonunda mahkeme belgelerini dolaylı yoldan teslim aldı. Daily Mail’in haberine göre New York’ta açılan davanın belgelerini soruşturmacı Cesar Sepulveda, İngiltere’ye getirdi.

UYGUN TESLİM EDİLMEDİ İDDİASI

Prens Andrew’la birebir görüşmesine izin verilmeyen Sepulveda, Windsor’daki konutunun güvenlik şefine belgeleri teslim etti. İngiliz basını Prens Andrew’un hukuk ekibinin bu durumu kullanacağını ve belgelerin usulüne uygun şekilde teslim edilmediğini öne süreceğini yazdı.

Daily Mail’in haberine göre Roberts’ın 2009 yılında imzaladığı bir belgenin de mahkemede Prens Andrew lehine koz olarak kullanabileceği belirtiliyor. Söz konusu belgenin Roberts’ın şu anki adımlarını geçersiz kıldığını öne sürecek olan avukatlar, davanın teknik yönden düşmesini sağlamak için baskı yapacak.

EPSTEİN BİR ARAYA GETİRDİ

Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'la, 2001 yılında 17 yaşındayken cinsel ilişkiye zorlandığı iddialarıyla geçtiğimiz dönemde dünya kamuoyunun gündemine oturan Roberts, bu iddiaları ilk kez geçtiğimiz günlerde mahkemeye taşıdı.

Epstein'ın talimatıyla Prens Andrew'la bir araya geldiğini söyleyen Roberts, Londra, New York ve Karayipler'de olmak üzere üç kez cinsel ilişkiye zorlandığını savundu.

‘NE YAŞANDIĞINI BİLİYOR’

2019 yılında Prens Andrew'la Londra'da ilk buluşmasını İngiliz basınına anlatan Roberts şu ifadeleri kullanmıştı:

“Prens Andrew hayatımda gördüğüm en korkunç dansçıydı. O kadar çok terliyordu ki, sanki üzerime yağmur yağıyor gibiydi. Ama onu mutlu etmem gerekiyordu çünkü Jeffrey ve Ghislaine Maxwell'in benden istedikleri de buydu. Maxwell’in Belgravia semtindeki evinin üst katında Prens Andrew ile cinsel ilişkiye zorlandım. Söz konusu evde çekilen fotoğrafı FBI’a verdim. Dünya artık saçma bahanelerden bıktı. Bu gerçek bir fotoğraf. Arkasında basıldığında konulan bir tarih var. Prens Andrew ne yaşandığını biliyor. Ben ne yaşandığını biliyorum. Ama doğruyu söyleyen tek bir kişi var o da benim.”