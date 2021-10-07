2021 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu

Merakla beklenen 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Tanzanyalı romancı Abdulrazak Gurnah oldu.

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Merakla beklenen 2021 Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi belli oldu.

İsveç Akademisi, 2021 Nobel Edebiyat Ödülü’nü romancı Abdulrazak Gurnah’ın kazandığını açıkladı. Türkiye’de okuyucu kitlesi bulunan Gurnah’ın romanları İngilizce’nin yanı sıra Türkçe’ye de çevriliyor. Romanları arasında en çok bilinenleri ise ‘Deniz Kenarında’, ‘Terkediş’, ‘Son Hediye’ ve ‘Kumdan Yürek’.

İsveç Akademisi, bu yıl Edebiyat Ödülü kazanan kişinin 1 milyon 140 bin dolar (yaklaşık 10 milyon 110 bin TL) ile de ödüllendirileceğini açıklamıştı.

Geçmişte Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan isimler arasında Ernest Hemingway, Gabriel Garcia Marquez ve Toni Morrison gibi romancılar, Pablo Neruda, Joseph Brodsky ve Rabindranath Tagore gibi şairler ve Harold Pinter, Eugene O’Neill gibi oyun yazarları da bulunuyor.

Geçen yılki ödülü Amerikalı şair Louise Gluck kazanmıştı.

2006 yılında da Nobel Edebiyat Ödülü’nü Orhan Pamuk kazanmış ve Nobel ödülünü alan ilk Türk vatandaşı olmuştur.

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