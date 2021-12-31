2022 kutlamaları başladı: Kiribati yeni yıla girdi

Samoa ve Kiribati'ye bağlı Kirimati Adası, 2022 yılına girdi...

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünya 2022’ye girmeye hazırlanırken, Büyük Okyanus ülkesi Samoa ve Kiribati’ye bağlı Kirimati Adası, yeni yıla girdi… Line Adaları olarak da bilinen ada grubundaki Kirimati Adası’nın nüfusu ise yaklaşık 5 bin seviyelerinde.

Türkiye saati ile saat 14.00’te Yeni Zelanda yeni yıla girecek, Avustralya ise TSİ 16.00’da 2022’ye giren ilk ülkelerden biri olacak.

Yeni yıla en geç girecek ülke ise Amerikan Samoası olacak.

İlginizi Çekebilir Sayılarla 2021 yılının özeti