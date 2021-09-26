60 milyon Alman sandık başında

Almanya bugün seçimini yapıyor. Sosyal Demokratlar kazanırsa, yeni bir dönem başlayacak ve sol blok iktidara gelecek. Merkel’in partisi CDU kazanırsa, "Jamaika koalisyonu" ihtimali var. Yani, CDU’nun siyahı, Yeşiller’in yeşili ve Libareller’in sarısı iktidar gelebilecek. Yeni bir CDU/SPD iktidarı da mümkün.

Ali GÜLEN

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Almanya bugün seçimini yapıyor ve 60.4 milyon Alman sandık başında gidiyor…

Seçmenlerin yüzde 40'ına yakın oyunu mektupla kullanırken 2017 seçimlerinde mektupla oy oranı yüzde 28.7 seviyelerindeydi.

SPD'nin başbakan adayı Olaf Scholz oyunu Potsdam'da, CDU'nun başbakan adayı Armin Laschet ise Aachen'de kullandı.

JAMAİKA KOALİSYONU MU GELİYOR?

Merkel'in artık aday olmadığı CDU, temmuz ayında yüzde 30'larda görünüyordu ve SPD'nin 15 puan önündeydi. Fakat seçimler yaklaşırken anketlerde destek yüzde 20'lere indi, son anketlerde ise tekrar yüzde 25'lere kadar çıktı.

CDU'nun yeniden iktidar olabilmesi için birinci parti olması ve SPD'yi yeniden büyük koalisyona zorlaması gerekiyor. Aksi durumda CDU'nun iktidar olabilmesinin tek şansı, “Jamaika koalisyonu” olacak.

Jamaika bayrağının rengi olan CDU (Siyah), Yeşiller (Yeşil), Liberaller (Sarı) ortaklıkla CDU, 16 yıllık iktidarını bir dönem daha sürdürecek.

CDU'nun sloganı, “16 yıllık dönemde Merkel'in yaptıklarının sol bir macera ile yok edilmemesi için bizi seçin” oldu.

SOL RÜZGARLAR ESİYOR

SPD, bir dönemler lider yapıp yapmamakta çok tartıştığı Olaf Scholz'la birkaç ay içerisinde yüzde 15'lerden yüzde 26'ya yükseldi. Daha yüksek emeklilik maaşı ve en düşük ücretin saat başı 12 Euro’ya çıkarılması en büyük vaatleri arasında.

SPD birinci parti olursa, CDU ile iktidarı kurabiliyor. Ama onun dışında, Yeşiller ve Liberaller ile de iktidara gelebilecek.

Hatta Sol Parti'nin bir-iki puan fazla oy alabilmesi ile SPD- Yeşiller- Sol Parti iktidarı da kurulabilecek.

SPD'nin üç farklı koalisyon seçeneği varken, CDU birinci parti olursa, iki seçeneği bulunuyor.

HERKES İKİ OY VERECEK, BERLİNLİLER 4

Genel seçimlerde herkes iki oy verecek. İlki, bulunduğu bölgedeki milletvekili adayına gidecek. İkincisi ise partiye gidecek. Partinin alacağı yüksek oy, o partinin milletvekili sayısını da etkileyecek ve aynı zamanda başbakanı da belirleyebilecek.

Berlinliler ise 4 oy kullanacak. İkisi federal meclis seçimleri, biri yerel parlamento seçimi ve bir diğeri de 100 binlerce daireyi işleten büyük konut şirketlerinin ellerindeki dairelerin kamulaştırılmasına ilişkin olacak.

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