AB diplomatları Belarus mülteci krizini görüştü

Avrupa Birliği diplomatları Belarus'la yaşanan gerilim ile ilgili bir araya geldi.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyükelçileri ülkeye göçmenleri taşıyan uçuşları önlemek için Minsk havalimanına ve havalimanı yer hizmetlerine yaptırım uygulanmasını görüştü.

Konu hakkında bilgi iki diplomat tarafından verildi.

Dün basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede elçiler Belarus’a karşı beşinci yaptırım paketi onaylanır onaylanmaz altıncı yaptırım paketinin görüşülmeye başlanması konusunda hemfikir oldu.

Diplomatlar elçilerin Birleşmiş Milletler (BM) ve Belarus ile Belarus-Polonya sınırında toplanan göçmenlerin Belarus’un Hrodna havalimanından geri gönderilmesini görüşmeyi ve bunun sağlanması için AB fonlarının kullanılmasını değerlendirdiğini söyledi.

LUKAŞENKO: DOĞAGAZI KAPATIRSAK?

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko, Avrupa Birliği’nin (AB) Belarus aleyhine yeni yaptırımlar başlatması durumunda ülkesinin buna sert yanıt vereceği tehdidinde bulunarak Belarus üzerinden geçen doğalgaz akışını kesilebileceğinin sinyalini verdi.

Lukaşenko, “Avrupa’yı biz ısıtıyoruz onlar yine de bizi sınırları kapatmakla tehdit ediyorlar. Ya biz doğalgazı kapatırsak? Bu yüzden Polonya hükümetine, Litvanyalılara ve diğer kafasızlara konuşmadan önce düşünmelerini tavsiye ediyorum” dedi.

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