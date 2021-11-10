AB Komisyonu Başkanı Leyen’den tepki: Sınırda insanlık dramı yaşıyorlar

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko rejimi, insanları istismar ederek, uçaklarla Belarus'a taşıdı ve AB sınırlarına gönderdi" dedi.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında düzenlenen ve Biden’ın katılmadığı bir basın toplantısında konuşan Leyen, görüşmede ikili arasında ele alınan konulara değindi.

Başta corona virüsü (Covid-19) salgını olmak üzere önemli konuları ele aldıklarını bildiren Leyen, Biden ile Belarus sınırındaki göçmen krizini görüştüklerini kaydetti. Yaşanan göçmen krizine ilişkin Leyen, “Bu bir sığınmacı krizi değil. Bu, otoriter bir rejimin demokratik komşularının istikrarını bozma çabasıdır” ifadelerini kullandı.

“SINIRDA İNSANLIK DRAMI YAŞIYORLAR”

Görüşmede, ABD ile Belarus yönetiminin, AB sınırlarına yönelik girişimlerini de masaya yatırdıklarını aktaran Leyen, “Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko rejimi, insanları istismar ederek, uçaklarla Belarus’a taşıdı ve AB sınırlarına gönderdi. Şimdi o sınırda kullanılmış insanlar, insanlık dramı yaşıyorlar” dedi.

Ayrıca AB Komisyonu Başkanı Leyen, ABD Başkanı Biden ile Ukrayna’ya ilişkin görüştüklerini kaydetti. Leyen, AB olarak Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne bağlı olduklarını hatırlatarak, AB’nin bölgede güvenlik ve istikrarı desteklediğini belirtti. Leyen, Joe Biden ile görüşmesinde Brexit sonrasında AB piyasaları ve İngiltere ekonomik ilişkilerinin de ele alındığını, fakat daha fazla detay veremeyeceğini ifade etti.

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