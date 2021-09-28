AB, Türkiye’nin kategorisini değiştirmedi

Türkiye, AB’nin aday ülkeler listesinde yerini almaya devam ediyor... AB Komisyonu, "Türkiye’nin statüsü" konulu başlıkta Türkiye’yi, İzlanda, Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Sırbistan ve Karadağ ile aynı kategoride tutmaya devam etti.

Ali GÜLEN

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Avrupa Birliği'nin, Türkiye'yi aday ülkeler listesinden çıkardığı tartışmaları devam ederken, bunun temelinin olmadığı tespit edildi.

Türkiye'nin aday ülkeler listesinden çıkarılıp “Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri arasında” konumlandırıldığı öne sürülürken, bu yer kaydırmanın Ursula von der Layen'in yönettiği Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yapıldığı belirtiliyordu.

TÜRKİYE'NİN KONUMU: ADAY

Ancak, yapılan incelemelerde Türkiye'nin konumunun değişmediği, yine AB'ye aday olan ya da aday olması muhtemel olan Balkan ülkeleri ile İzlanda arasında yer aldığı görülüyor.

“Türkiye’nin konumu” başlıklı bölümde, Türkiye ile birlikte İzlanda, Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Sırbistan ve Karadağ bulunuyor.

Türkiye'nin coğrafi konumunun anlatıldığı başka bir tablo ile, bu tablonun karıştırıldığı ve Türkiye'nin AB'ye aday ülke konumundan çıkarıldığı izleniminin yaratılmaya çalışıldığı sanılıyor.

AB Komisyonu'nun sayfasında, Türkiye'nin yeri aynen kalırken, AB üyeliği konusundaki takvim ve en son cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılan görüşme de burada bulunuyor.

AB TEK TARAFLI OLARAK ÇIKARAMAZ

AB'nin Türkiye'yi tek taraflı olarak “Aday ülke konumundan” çıkarması, AB Hukuku açısından da imkansız bir konu.

Çünkü, ortaklık görüşmeleri başladığı ve birçok Ortaklık Anlaşması imzalandığı için Türkiye’nin tek taraflı olarak çıkarılması hukuki olarak mümkün değil

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