AB verileri açıkladı: Türkiye’den 58 bin kişiye oturma izni verildi

Avrupa istatistik sağlayıcısı EUROSTAT, Avrupa Birliği ülkeleri AB üyesi olmayan vatandaşlara verilen oturma izinleri ile ilgili verileri açıkladı. Türkiye'den, 58 bin 660 kişiye AB'de oturma izni verildiği bildirildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avrupa Birliği ülkeleri içerisindeki 27 ülkenin yabancı vatandaşları verdiği oturum izinleri açıklandı. AB tarafından yayımlanan verilerde, Türkiye vatandaşlarının en çok oturum izni aldığı ülke Almanya oldu. Almanya yaklaşık 20 bin kişiye oturma izni verirken onu yaklaşık 7 bin kişi ile Hollanda takip etti.

AB tarafından yayımlanan raporda, Ukrayna, 601 bin kişi le AB’den en çok oturum alan ülke olurken, Fas, Belarus, Rusya, Çin ve Venezuela da yüksek sayıda oturum izni alan ülkeler arasında yer aldı.

PANDEMİ ÖNCESİNE KIYASLA DÜŞÜŞ

Avrupa istatistik sağlayıcısı EUROSTAT, Avrupa Birliği ülkelerindeki yetkililer tarafından AB üyesi olmayan vatandaşlara verilen oturma izinlerinin sayısının, pandemi öncesine kıyasla yüzde 24 oranında düştüğünü açıkladı.

EUROSTAT’a göre, bu rakamlar COVID-19 pandemisinin yanı sıra hükümetler tarafından getirilen seyahat ve idari kısıtlamalardan da kaynaklandı. Veri sağlayıcı ayrıca, 2020 boyunca AB’de oturma izni almak için onaylanan başvuruların neredeyse yarısının işle ve istihdamla ilgili olduğunu belirtti. EUROSTAT’a göre, iş ve istihdamla ilgili verilen izinlerin oranı yüzde 40’larda…

AİLEVİ NEDENLER İKİNCİ SIRADA

İkinci sırada ise ailevi nedenler yer alıyor. Yayımlanan rapora göre, başvurusu onaylanan kişilerin yüzde 28’i ailevi nedenlerden dolayı oturum izni istedi. Ailevi nedenleri ise eğitim takip etti. Rapora göre, başvuranların yüzde 11’i eğitim nedeniyle oturum izni istedi.

Almanya, AB’de aile nedenleriyle verilen tüm oturma vizelerinin yaklaşık yüzde altısı ile ilk sırada yer alırken onu yüzde 5 ile İspanya ve yüzde dört ile Fransa izledi.

İlginizi Çekebilir Alman politikacılardan Türkiye'ye uyarı: Avrupa Konseyi'nden ihraç söz konusu olur