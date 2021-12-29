AB yetkilisi itiraf etti: İsviçre’yle ilişkiler çökebilir

AB ve İsviçre arasında ticari ilişkilerle ilgili patlak veren gerilim sürüyor. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, görüşmelerde ilerleme sağlanamazsa ilişkilerin durma noktasına gelebileceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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AB'den üst düzey bir yetkili, ticaret müzakerelerinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle İsviçre ve AB arasındaki ilişkilerin durma noktasına gelebileceğini söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, Alman Der Spiegel gazetesine verdiği röportajda İsviçre'nin AB pazarındaki konumuyla ilgili görüşmelerde anlaşma sağlanamazsa ilişkilerin çökebileceği uyarısında bulundu.

Sefcovic, Alman Der Spiegel gazetesine verdiği röportajda “İsviçre'nin bizimle müzakere konusunda ciddi olup olmadığını acilen öğrenmemiz gerekiyor” dedi.

Brüksel, uzun yıllardır İsviçre'yle ikili anlaşmaları düzenlemek ve ülkenin AB pazarı kurallarına uyum göstermesini sağlamak için baskı yapıyor. Ancak İsviçre'de kontrolün AB'ye devriyle ilgili süren endişeler ve itirazlar nedeniyle taraflar arasındaki ticaret müzakereleri, mayısta durmuştu.

AB ve İsviçre arasındaki ekonomik ilişkiler, 1970'li yılların başında ortaya çıkan 100'ü aşkın anlaşmayla düzenleniyor. İsviçre bir yandan ekonomide bağımsızlığını korumaya çalışırken bir yandan da AB'yle yakın ilişkilerini sürdürmeye çalışıyor.

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