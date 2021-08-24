‘FDA başka corona virüs aşılarına da onay verecek’

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci, FDA'nın Pfizer-BioNTech aşısına onay vermesinin ardından, diğer aşılar için de yakın zamanda onay beklediklerini açıkladı. Fauci, "Gelecek haftalarda diğer aşılar için de FDA onayı bekliyoruz" dedi.

Sozcu.com.tr

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Reuters’ın haberine göre, ABD’nin bulaşıcı hastalıklar konusundaki en yetkili uzmanı Anthony Fauci, Pfizer-BioNTech coron avirüs aşısının ABD Gıda ve İlaç Kurumu’ndan (FDA) tam onay almasının ardından başka COVID-19 aşılarının da yakında kurumdan onay almasını beklediğini açıkladı.

Fauci, aşıların 12 yaş altı çocuklarda kullanımı için beklenen onayın en erken sonbahar ortasında verilmesini beklediğini açıkladı.

12 YAŞ ALTI İÇİN DE AŞI HABERİ YOLDA

Aynı zamanda ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nün de başkanı olan Fauci, NBC News’e yaptığı açıklamada Moderna’nın ve Johnson & Johnson’ın da birkaç hafta ile bir ay arası bir sürede FDA onayı almasını beklediğini belirtti.

Fauci, “Pfizer ve Moderna aşısının daha küçük çocuklar için de tatil sezonu öncesi FDA onayı alması için şansı olduğunu düşünüyorum. Umuyorum ki sonbaharın sonlarına ve kışın başına doğru bu aşılar da onay alabilecektir.” dedi.

Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Pfizer/BioNTech aşısına 16 yaş ve üstü için tam onay verdi. Söz konusu aşı, ABD'de geçen yıl aralık ayında acil kullanım onayı almıştı. Böylelikle Pfizer/BioNTech aşısı dünyada corona virüse karşı tam onaylanan ilk aşı oldu.

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