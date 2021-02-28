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ABD Başkanı Biden: Suudi Arabistan’dan hesap soracağız

ABD Başkanı Joe Biden, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına karışmaları sebebiyle Suudi Arabistan yönetiminden hesap soracaklarını belirterek, bu ülkeyle düzenlenecek ikili ilişkilerle ilgili bir açıklama yapacaklarını bildirdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:18, 28/02/2021
HaberlerDünya
ABD Başkanı Biden: Suudi Arabistan’dan hesap soracağız

ABD Başkanı Biden, istihbarat raporları doğrultusunda eski bir Washington Post yazarı olan Kaçıkçı’nın öldürülmesi talimatını veren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a “yaptırım uygulanmaması” sebebiyle gazete editörleri tarafından eleştirilmişti.

Televizyon kanalı Univision’a röportaj veren Biden, “Suudi Arabistan ile olan ilişkilerimizde genel olarak nasıl bir tavır alacağımızla ilgili pazartesi günü bir açıklama yapılacak. İnsan haklarını ihlallerinden dolayı Riyad’dan hesap soracağız.” diye konuştu.

Washington’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın gündeminde de Suudi Arabistan vardı. Euronews’ta yer alan habere göre Blinken, ülkesi ile Suudi Krallığı arasındaki ilişkilerin, “Amerikan çıkarları ve değerleriyle daha uyumlu hale gelmesi için yeniden düzenlenmeye ihtiyaç duyduğunu belirterek” atılacak adımların ABD-Suudi Arabistan ilişkilerini kesintiye uğratmaya yönelik olmayacağının altını çizdi.

PRENS SELMAN YAPTIRIM LİSTESİNDE YOK

ABD Başkanı Biden, selefi Donald Trump’ın kamuoyundan sakladığı Kaşıkçı cinayetine dair istihbarat raporunu cuma günü yayınlayarak, söz konusu cinayete karışan 76 Suudi vatandaşına ABD’ye giriş yasağı getirmişti.

Söz konusu raporda, Veliaht Prens Selman’ın, 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda işlenen cinayete onay verdiği belirtiliyor. Ancak Prens Selman Beyaz Saray’ın açıkladığı yaptırım listesine dahil edilmemişti. Biden, daha önceki açıklamalarında Kaşıkçı cinayetini, “Yaşananlar tam bir skandal” ifadeleriyle değerlendirmişti.

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Yayınlanma Tarihi:19:17,