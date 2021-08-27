ABD Başkanı Biden ve İsrail Başbakanı Bennett ilk kez bir araya geliyor

İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Afganistan'da meydana gelen bombalı saldırılar nedeniyle dün yapılması planlanan Bennett-Biden görüşmesinin bugüne ertelendiği belirtildi.

Sozcu.com.tr

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İsrail Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamada “ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan’daki olaylar ışığında görüşme saatinin değişmesi konusundaki anlayışı için İsrail Başbakanı Naftali Bennett’e teşekkür etti ve bugün yapılacak olan görüşmeyi dört gözle beklediğini de sözlerine ekledi” ifadelerine yer verildi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, göreve gelmesinden sonra ilk kez ABD Başkanı Joe Biden ile yüz yüze görüşecek.