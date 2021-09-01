ABD Donanması helikopteri okyanusa düştü

ABD donanmasına ait MH-60S tipi bir helikopter Güney California açıklarında okyanusa düştü.

Sozcu.com.tr

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ABD Pasifik Filosu tarafından yapılan açıklamaya göre MH-60S helikopteri, USS Abraham Lincoln uçak gemisinden rutin uçuş gerçekleştirmek üzere havalandı.

Helikopterin yerel saatle 16.30 sıralarında Güney California’ya bağlı San Diego kentinin 110 kilometre açığında okyanusu düştüğü belirtildi. Helikopterde kaç kişi olduğuna dair kesin bilgi paylaşılmazken, 1 kişinin kurtarıldığı aktarıldı. Başlatılan arama-kurtarma operasyonu sürüyor.