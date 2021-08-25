ABD endişeli: ‘Taliban tüm gizli bilgilere erişim sağlayabilir’

Taliban'ın, Afganistan'dan ayrılan ABD'li yetkililerin gizli bilgilerini ele geçirmiş olabileceği iddia edildi. CNN International, Taliban'ın ABD'nin veri tabanına sızmış olabileceğini öne sürdü.

Sozcu.com.tr

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20 yılı aşkın süredir Afganistan’da bulunan ABD askerlerinin çekilmesinin ardından geride bıraktıkları belgelerin Taliban’ın ele geçmesinden korkuluyor.

CNN International’ın haberine göre, ABD’nin, Afganistan’dan ayrılırken geride bıraktıkları bilgisayar ve dosyaların önemli bir veri tabanına sahip olabileceğinden endişe ediliyor. Buna göre, geride bırakılan bilgisayar ve sabit diskler içerisinde gizli bilgiler olabilir.

‘HER ŞEY İÇİN ÇOK GEÇ OLABİLİR’

Eğer CNN’in endişeleri gerçekleşirse, Taliban yönetiminin, ABD’nin Afganistan ve Ortadoğu başta olmak üzere tüm gizli belgelerine ulaşması yakın bir ihtimal…

Yetkililer, bu dosyaların içerisinde; gizli görüşmelerin, alınan tüm vergilerin kayıtlarının, polis kayıtlarının ve tüm finansal giriş-çıkış dökümanlarının yer aldığını belirtti.

CNN International’a açıklama yapan eski istihbarat yetkilisi, “Afganlar için çalışan tüm ABD’lilerin isim listeleri bu sayede ellerine geçmiş olabilir. Bu da kişilerin can güvenliğini direkt olarak tehlikeye atan bir durum. Ayrıca biyometrik veri tabanına erişim sağladıkları anda, her şey için çok geç olabilir” dedi.