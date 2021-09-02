ABD Genelkurmay Başkanı Milley’den Taliban itirafı: İş birliği yapabiliriz

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, çekilme sürecinin tamamlanmasının ardından konuştu. Taliban'ın değişip değişmediğini bilmediklerini söyleyen Milley, terör örgütlerine karşı iş birliği yapabileceklerini belirtti.

Sozcu.com.tr

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ABD 20 yıl sonra Afganistan çekilirken, ülkede kontrolü kısa süre içinde Taliban ele aldı. ABD’nin tahliye süreci geçtiğimiz günlerde tamamlanırken, Savunma Bakanı Lloyd J. Austin ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley değerlendirmelerde bulundu.

Basın mensuplarının karşısında açıklama yapan Genelkurmay Başkanı Milley, Afganistan’da görev yapan askerleri övdü. Taliban’la ilgili geçmişte yaptığı açıklamalarda sert ifadeler kullanan Milley, bu kez çark etti.

TERÖRLE MÜCADELE İÇİN

Milley, Taliban’ın tutumunun değişip değişmediğinin henüz belirsiz olduğunu söyleyerek, ABD’nin IŞİD-K ve diğer terör örgütleriyle mücadele etmek için Taliban’la iş birliği yapabileceğini vurguladı.

IŞİD-K, çekilme sürecinde Kabil Havalimanı’nda yapılan intihar saldırılarını üstlenmişti. Söz konusu saldırılarda 13’ü ABD askeri olmak üzere yaklaşık 180 sivil hayatını kaybetmişti.