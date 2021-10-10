ABD ile Taliban arasında ilk görüşme

ABD, birliklerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından ülkede yönetimi ele geçiren Taliban ile ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.

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Taliban temsilcileri, Katar’ın Doha kentinde ABD’li yetkililerle bir araya geldi. Taliban yetkilileri, ABD birliklerinin Afganistan’dan ayrılmasından bu yana ABD ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, görüşmelerde, Afganistan’da kalan ABD vatandaşlarının ve NATO görevlilerinin tahliyesi ile ilgili detayların ele alındığı belirtildi. Shaheen, yaptığı açıklamada, IŞİD’in camiyi hedef alan saldırısına değinirken, IŞİD ile mücadele kapsamında ABD ile iş birliği yapılmasının söz konusu olmayacağını açıkladı.

YAKLAŞIK 100 ABD’Lİ KURTARILMAYI BEKLİYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Reuters’e verdiği demeçte, ‘ABD’nin ve diğer yabancı uyrukluların ve ülkeyi terk etmek isteyen Afganların, ülkeden güvenli bir şekilde ayrılmasının’ toplantıda ele alınan öncelikli konular arasında olduğunu belirtti. ABD’li yetkililer, Afganistan’dan tahliyesini isteyen yaklaşık 100 ABD vatandaşı olduğunu tahmin ettiklerini de vurguladı. Öte yandan, bu görüşmelerin Taliban’ı ‘tanımak anlamına gelmediği’ vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, kaotik geçen tahliye süreci için, 2020’de Afganistan’dan çekilme anlaşmasına aracılık eden Trump yönetimini suçladı. Blinken, şu anda Kabil’deki havalimanında Afganistan’dan kaçmayı bekleyen insanlar olduğuna da dikkat çekti.

Öte yandan, Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Al Jazeera yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, Afgan heyetinin, ABD’den Merkez Bankası rezervlerine yönelik yasağı kaldırmasını istediğini söyledi.

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